تقدم Apple Music ستة أشهر من الوصول المجاني لمالكي PlayStation 5

أبرمت شركة Apple شراكة مع PlayStation للترويج لخدمة بث Apple Music على وحدة التحكم PlayStation 5. وكجزء من هذا التعاون، يمكن لمالكي PlayStation 5 الآن الاستمتاع بما يصل إلى ستة أشهر من الوصول المجاني إلى Apple Music.

للاستفادة من هذا العرض، يحتاج مالكو PlayStation 5 ببساطة إلى تسجيل الدخول إلى شبكة PlayStation Network، وتنزيل تطبيق Apple Music، واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لقبول العرض. ويمكنهم بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بهم أو إنشاء معرف جديد.

يقترح موقع PlayStation الرسمي أن يستخدم اللاعبون Apple Music لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة للألعاب، مما يعزز تجربة اللعب الخاصة بهم من خلال الاستماع إلى مقطوعاتهم المفضلة قبل جلسات اللعب وأثناءها وبعدها.

من المهم ملاحظة أن عرض Apple Music الترويجي هذا متاح حصريًا على PlayStation 5 ولا يمكن استرداده إلا على وحدة التحكم نفسها. ينطبق العرض على المشتركين العائدين الجدد والمؤهلين في Apple Music. وللأسف، لا يمكن للمشتركين الحاليين الاستفادة من هذه الصفقة. سيحصل المشتركون الجدد على ستة أشهر من Apple Music، بينما سيستمتع المشتركون العائدون بخمسة أشهر من الوصول المجاني.

حددت Apple الموعد النهائي لهذا العرض الترويجي المثير في 15 نوفمبر 2024. وبعد فترة الستة أشهر المجانية، يمكن للمشتركين مواصلة اشتراكهم في Apple Music مقابل 10.99 دولارات شهريًا.

يجمع هذا التعاون بين Apple وPlayStation بين عالمي الألعاب والموسيقى، مما يوفر تجربة غامرة وممتعة لمستخدمي PlayStation 5. سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء قائمة تشغيل مثالية للألعاب أو اكتشاف موسيقى جديدة، تضيف Apple Music بُعدًا آخر إلى تجربة الألعاب الاستثنائية بالفعل على وحدة تحكم PlayStation 5.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل يمكن لمشتركي Apple Music الحاليين الاستفادة من عرض الوصول المجاني؟

ج: لا، العرض متاح فقط للمشتركين الجدد والمؤهلين العائدين إلى Apple Music.

س: إلى متى سيستمر الوصول المجاني؟

ج: سيحصل المشتركون الجدد على وصول مجاني لمدة ستة أشهر، بينما سيحصل المشتركون العائدون على وصول مجاني لمدة خمسة أشهر إلى Apple Music.

س: ماذا يحدث بعد انتهاء الفترة المجانية؟

ج: بعد فترة الستة أشهر، يمكن للمشتركين مواصلة اشتراكهم في Apple Music مقابل 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

س: هل العرض متاح على وحدات تحكم PlayStation الأخرى؟

ج: لا، هذا العرض متوفر حصريًا على جهاز PlayStation 5.

س: كيف يمكنني الاستفادة من العرض؟

ج: يحتاج مالكو PlayStation 5 إلى تسجيل الدخول إلى شبكة PlayStation Network، وتنزيل تطبيق Apple Music، واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لقبول العرض. يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بهم أو إنشاء معرف جديد.