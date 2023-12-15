الأميرة مادلين من السويد تستمتع بيوم بالخارج مع بناتها

أمضت الأميرة السويدية مادلين وابنتيها الصغيرتين، الأميرة ليونور والأميرة أدريان، يومًا ممتعًا في عطلة نهاية الأسبوع. حضر الثلاثي الملكي قداس Advent في فورت لودرديل، فلوريدا، حيث تم الترحيب بهم بحرارة من قبل المجتمع المحلي.

أعدت الكنيسة، تحسبا لضيوفهم الملكيين، خدمة خاصة وجوية. بعد ذلك، تم تقديم القهوة السويدية التقليدية مصحوبة بكعك الزعفران اللذيذ وخبز الزنجبيل.

وتوجهت الأميرة مادلين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتشارك فرحتها، ونشرت صور النزهة معربة عن امتنانها للكنيسة السويدية على كرم ضيافتها.

الأميرة السويدية معروفة بتفانيها في أداء واجباتها الملكية، لكنها تعطي الأولوية أيضًا لقضاء وقت ممتع مع أطفالها. كانت هذه النزهة فرصة مثالية للأميرة لخلق ذكريات دائمة مع بناتها الصغيرات.

بدت الأميرة ليونور، البالغة من العمر تسع سنوات، والأميرة أدريان، البالغة من العمر خمس سنوات، متألقتين أثناء قضاء بعض الوقت مع والدتهما. ارتدت الأميرات ملابس أنيقة تعكس أسلوب والدتهن الملكي.

تشتهر العائلة المالكة في السويد بارتباطها الوثيق بالكنيسة، وقد جسّد هذا الخروج لخدمة زمن المجيء التزامهم بإيمانهم.

وفي الختام، استمتعت الأميرة السويدية مادلين بيوم خاص مع بناتها، حيث حضرت قداس زمن المجيء في فلوريدا. كان الحدث مليئًا بالدفء والحلويات السويدية التقليدية، مما يوفر تجربة لا تُنسى للثلاثي الملكي.