يقدم تحديث توسعة The Sims 4: For Rent تغييرات مفاجئة في تخصيص الشقق

أصبح الإطلاق المرتقب لتوسعة The Sims 4: For Rent قاب قوسين أو أدنى، ويتطلع اللاعبون إلى استكشاف الميزات الجديدة التي توفرها. كجزء من التحضير للإصدار، أصدر Maxis تصحيحًا روتينيًا يتضمن تحديثات وإصلاحات طفيفة للعبة الأساسية. ومع ذلك، اكتشف اللاعبون شديدو البصر تغييرًا غير متوقع لم يكن مدرجًا في ملاحظات التصحيح، وهو القدرة على تعديل الجدران والنوافذ في الشقق من حزم الألعاب السابقة.

في حين أن خيار التخصيص الجديد هذا قد يكون خطأ غير مقصود، يأمل اللاعبون أن يكون في الواقع ميزة متعمدة. قدمت الأحياء مثل تلك الموجودة في توسعة City Living وحدات تشبه الشقق في الماضي، لكن لم يتمكن اللاعبون في السابق من تعديل النوافذ أو الجدران الخارجية. يسمح أحدث تصحيح الآن للاعبين بنقل النوافذ وإضافتها وإزالتها، بالإضافة إلى تغيير تشطيبات الجدران الخارجية.

لقد عرض منشئو المحتوى، مثل Pixelade وSatchOnSims، بالفعل خيارات التخصيص هذه في مقاطع الفيديو. لا يستطيع اللاعبون تغيير النوافذ والجدران فحسب، بل يمكنهم أيضًا تعليق ديكور الحائط مثل المرايا والستائر على الجزء الخارجي من الشقق. هذه الحرية المكتشفة حديثًا في تخصيص الشقق جعلت اللاعبين يتساءلون عما إذا كانت هذه ميزة أم خطأ بالفعل.

في العالم الحقيقي، قد يكون من المستحيل إعادة تصميم النوافذ وإضافة الستائر إلى المباني الشاهقة، لكن لعبة The Sims توفر للاعبين الفرصة لاستكشاف رغباتهم الإبداعية. ومع القدرة القادمة على بناء وحدات سكنية مخصصة، يعتقد العديد من اللاعبين أن خيار تعديل الشقق الحالية يجب أن يكون متاحًا أيضًا.

كانت هناك تغييرات ملحوظة أخرى في ملاحظات التصحيح الأخيرة أيضًا. يمكن للاعبين الآن تعيين أحواض المطبخ أو الحمام، مما يمنع Sims من غسل الأطباق باستمرار في الحمامات الداخلية. تتمتع رفوف الأحذية الآن بميزة تبديل تطالب Sims بخلع أحذيتهم في الداخل، مما يوفر للاعبين حافزًا إضافيًا لارتداء ملابس Sims الخاصة بهم بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الآن النقر على باب الكثير واختيار خيار "تبديل التحكم إلى هذه الأسرة"، مما يتيح سهولة التبديل بين الأسر المختلفة.

للتحقق مما إذا كانت قدرة التخصيص المكتشفة حديثًا هذه مقصودة، تم إجراء استفسارات إلى EA، وينتظر اللاعبون التأكيد بفارغ الصبر. مع تزايد الإثارة في توسعة The Sims 4: For Rent، المقرر إطلاقها في 7 ديسمبر، لا يمكن للاعبين إلا أن يتوقعوا الإمكانيات الجديدة التي تنتظرهم في إنشاء مساحات المعيشة الافتراضية المثالية.