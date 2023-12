The Sims 4: التوسعة للإيجار تضيف ميزات جديدة ومثيرة

By

من المقرر إصدار توسعة جديدة تمامًا للعبة The Sims 4 غدًا، تسمى “For Rent”. تحسبًا لهذا التحديث المثير، أصدرت Maxis تصحيحًا روتينيًا يتضمن بعض التحديثات والإصلاحات الطفيفة للعبة الأساسية. ومع ذلك، اكتشف اللاعبون تغييرًا خفيًا لم يتم ذكره في ملاحظات التصحيح، وهو القدرة على تعديل الجدران والنوافذ في الشقق من حزم الألعاب السابقة.

في السابق، كان اللاعبون قادرين فقط على تجديد الجدران الداخلية والمفروشات في الوحدات الشبيهة بالشقق. كان Windows محظورًا، مما ترك للاعبين خيارات تخصيص محدودة. ولكن الآن، اكتشف منشئو المحتوى أن الوحدات السكنية المعدة مسبقًا في توسعة City Living في لعبة The Sims 4 أصبحت أكثر قابلية للتخصيص من أي وقت مضى. في فيديو Pixelade، يمكن نقل النوافذ وإضافتها وإزالتها، كما يمكن تغيير تشطيبات الجدران الخارجية. ومن المثير للدهشة أنه يمكن أيضًا تعليق ديكورات الحائط مثل المرايا والستائر على الجدران الخارجية، مما يضيف مستوى جديدًا من التخصيص للعبة.

في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التغيير مقصودًا أم غير مقصود، فإن محبي لعبة The Sims 4 يشعرون بلا شك بسعادة غامرة بشأن هذه الميزة المكتشفة حديثًا. إن القدرة على تخصيص النوافذ والجدران الخارجية لا تسمح فقط بمزيد من التخصيص في الشقق الحالية ولكنها تشير أيضًا إلى الإمكانيات المثيرة لبناء وحدات سكنية مخصصة في المستقبل.

تتضمن ملاحظات التصحيح لتحديث هذا الأسبوع أيضًا تغييرات ملحوظة أخرى. يمكن الآن تخصيص الأحواض إما لأحواض المطبخ أو الحمام، مما يمنع Sims من غسل الأطباق القذرة باستمرار في أماكن غير مناسبة. تحتوي رفوف الأحذية الآن على خيار تبديل، مما يشجع Sims على إزالة أحذيتهم في الداخل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الآن بسهولة تحويل التحكم إلى أسر مختلفة من خلال النقر على باب المجموعة وتحديد خيار "تبديل التحكم إلى هذه الأسرة".

مع إصدار The Sims 4: For Rent غدًا، يمكن للاعبين التطلع إلى مجموعة من الميزات والفرص الجديدة. ستكون التوسعة متاحة بالسعر القياسي البالغ 40 دولارًا، مما يجلب المزيد من الإثارة والإبداع إلى عالم The Sims 4.