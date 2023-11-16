كاميرا SIGMA الثورية مقاس 70-200 مم F2.8 DG DN OS الرياضية: إعادة تعريف الأداء في التصوير الفوتوغرافي بدون مرآة

تم تصميم عدسة سيجما الرياضية مقاس 70-200 مم F2.8 DG DN OS لإحداث ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي بدون مرآة كامل الإطار. بفضل ميزاتها المتطورة وتقنياتها المتقدمة، ستغير هذه العدسة قواعد اللعبة بالنسبة للمصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو المحترفين على حدٍ سواء.

إعادة تعريف التركيز التلقائي

قل وداعًا للقطات المفقودة والصور الباهتة. تتميز عدسة سيجما 70-200 ملم F2.8 DG DN OS Sports بمحركات HLA المزدوجة، مما يتيح التركيز السريع والدقيق والصامت تقريبًا حتى في المواقف سريعة الخطى. سواء كنت تلتقط أحداثًا رياضية عالية السرعة، أو الحياة البرية المتحركة، أو لحظات عابرة في المناسبات الخاصة، فإن هذه العدسة تضمن عدم تفويت أي شيء أبدًا.

استقرار لا مثيل له

أصبحت الصور الخالية من الاهتزاز في ظروف الإضاءة المنخفضة في متناول يدك الآن. توفر هذه العدسة، المزودة بوظيفة المثبت البصري المدمج وخوارزمية OS2، ما يصل إلى 7.5 توقفات مذهلة من التثبيت الفعال. قل وداعًا للحوامل ثلاثية القوائم واستمتع بالتصوير المحمول، حتى في بيئات الإضاءة الصعبة.

القدرة على الفيديو السينمائي

بالنسبة لمصوري الفيديو، فإن عدسة SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports هي حلم أصبح حقيقة. تم تصميم العدسة لتقليل التركيز البؤري، مما يسمح بتغييرات التركيز ذات المظهر الطبيعي أثناء التسجيل. تعمل عمليات محاكاة التكنولوجيا المتقدمة والعناصر الزجاجية عالية الجودة على تقليل التوهجات والظلال، مما يضمن جودة صورة استثنائية في أي حالة إضاءة.

الميزات المهنية

تتميز هذه العدسة بميزات تلبي احتياجات المحترفين. تسمح حلقة الفتحة القابلة للنقر بإجراء تعديلات سلسة ودقيقة، بينما توفر القدم السويسرية المدمجة من Arca التوافق مع مجموعة واسعة من رؤوس الحامل ثلاثي القوائم. بفضل مقاومة الطقس لتحمل الظروف القاسية، تم تصميم هذه العدسة لتدوم طويلاً.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني استخدام هذه العدسة على كاميرا Canon RF المثبتة؟

ج: لسوء الحظ، عدسة SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS الرياضية متاحة حاليًا فقط لكاميرات Sony E-Mount وL-Mount.

س: كم سعر هذه العدسة ومتى ستتوفر؟

ج: سيتم بيع عدسة SIGMA مقاس 70-200 مم F2.8 DG DN OS الرياضية بسعر 1865.53 دولارًا أو 1499.99 جنيهًا إسترلينيًا. ومن المقرر أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم في 7 ديسمبر.

في الختام، تعد عدسة SIGMA مقاس 70-200 مم F2.8 DG DN OS الرياضية بمثابة تغيير حقيقي لقواعد اللعبة في عالم التصوير الفوتوغرافي بدون مرآة كامل الإطار. بفضل أداء التركيز البؤري التلقائي الذي لا مثيل له، وقدرات التثبيت الاستثنائية، والميزات الاحترافية، تعمل هذه العدسة على تمكين المصورين ومصوري الفيديو من الارتقاء بمهنتهم إلى آفاق جديدة. استعد لالتقاط صور مذهلة وخالية من الاهتزاز ومقاطع فيديو سينمائية لم يسبق لها مثيل باستخدام هذه العدسة الثورية.