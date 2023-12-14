يختتم موسم العصر الجديد للحرب بمواجهة ملحمية

وصل موسم Age of War الذي طال انتظاره لـ Conan Exiles إلى نهايته المثيرة مع إصدار الفصل 3 على جميع المنصات. يقدم هذا الفصل الأخير مجموعة من التحديات الجديدة للاعبين، بما في ذلك الفرصة المبهجة لمحاصرة قلعة جهنمية هائلة والقدرة على بناء وإدارة الحانة الخاصة بهم.

لا يقتصر الفصل الثالث من Age of War على الصراعات الشديدة وفرص الحصار المثيرة ضد قوات Stygian الجبارة فحسب، بل يركز أيضًا على تعزيز الشعور بالمجتمع والتفاعل الاجتماعي داخل عالم اللعبة. توفر إضافة الحانات للاعبين مركزًا مركزيًا حيث تتلاقى المعلومات والشائعات والذهب والأشخاص، مما يخلق بيئة غامرة وديناميكية.

لإنشاء حانة خاصة بك، يتعين على اللاعبين إنقاذ Zamorian Barkeeper من معسكر تطهير خطير، ودمج عناصر من المحتوى الجذاب لهذا الموسم. ومع ذلك، فإن العثور على حارس الحديقة لن يكون مهمة سهلة، لأنه لن يكون حاضرًا في كل حدث تطهير. يجب على اللاعبين المثابرة والقيام بمحاولات متعددة لإنقاذ أحدهم بنجاح. بمجرد أن يصبح حارس الحديقة في حوزتك، يمكنك بعد ذلك البدء في إنشاء طاولة بار تعمل بكامل طاقتها.

مع فتح البار للعمل ومجهز بترتيبات الجلوس، سوف تجذب الحانة الخاصة بك قريبًا الزبائن، وقد يكون بعضهم متاحًا للعمل مقابل الذهب. شاهد كيف تزدهر الحانة الخاصة بك، وتنمو لتصبح مؤسسة متعددة الطوابق. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Funcom أيضًا مجموعة من المفروشات الجديدة وعناصر ديكور الحانات، بما في ذلك العناصر الحصرية في أحدث إصدار من Battle Pass.

لكن هذا ليس كل شيء، حيث يقدم الفصل الثالث أيضًا معركة ملحمية ضد القائد الجهنمي القوي، باكت نملوت، في مدينة المرايه. ستتاح للاعبين الفرصة ليس فقط للهجوم والنهب ولكن أيضًا لمشاهدة زنزانة العالم الخارجي المذهلة والقابلة للتدمير. سواء اخترت إطلاق العنان للشعوذة والخداع أو إطلاق العنان لقوة المنجنيقات والنار (أو حتى استخدام مدق جديد)، فإن هدفك هو إسقاط الإمبراطورية وترك بصمتك على التاريخ.

جهز نفسك لمغامرة لا تُنسى مع وصول عصر الحرب إلى نهاية مثيرة. لمزيد من التفاصيل وملاحظات التحديث الشاملة، قم بزيارة موقع Conan Exiles الرسمي.