إصدارات الألعاب المستقلة الجديدة لعام 2023 ستذهلك

لقد كان عام 2023 عامًا رائعًا بالنسبة لصناعة الألعاب، حيث جلب لنا عددًا كبيرًا من الألعاب الرائعة عبر منصات مختلفة. من PlayStation 5 إلى PlayStation 4 وPlayStation VR2، كان هناك عدد لا يحصى من الألعاب التي أسرت اللاعبين وزودتهم بتجارب ألعاب مذهلة. إليك بعض الألعاب المستقلة المتميزة من عام 2023 والتي لا ينبغي أن تفوتك.

1. مساحة للغير منضم: انطلق في مغامرة حميمة تحكي قصة سحرية عن الأحلام والحب. اتبع رحلة شابين تمزقهما حادث بينما يحاولان العثور على بعضهما البعض مرة أخرى.

2. أسطورة تياندينغ: انغمس في أوائل القرن العشرين أثناء الحكم الياباني لتايوان. العب بشخصية Tianding، البطل الأسطوري الذي يحارب الفساد والظلم، واستكشف المناظر الطبيعية التايوانية الجميلة.

3. أمام عينيك: استعد للتأثر بهذه المغامرة الفريدة والحصرية لـ PS VR2. شاهد الحياة العابرة لصبي صغير من خلال تطور المشاهد مع كل غمضة عين.

4. تشيا: استمتع بتجربة متعة التحرر في لعبة الحركة الرملية هذه والتي تدور أحداثها في جزر مذهلة. تحكم في Tchia، بطل الرواية الذي يتمتع بالقدرة على "القفز الروحي" إلى مخلوقات وأشياء مختلفة، مما يضيف لمسة مبهجة إلى طريقة اللعب.

5. الجرف: انغمس في مزيج غير متوقع من الصيد والرعب. أبحر في المياه الغادرة ليلاً، واستكشف قاربك وقم بترقيته تدريجيًا مع معرفة متى يحين وقت انتهاء الليل.

6. الإنسانية: انخرط في مغامرة ألغاز فلسفية تشكك في جوهر الإنسانية. قم بقيادة أفراد مجهولي الهوية بصفتك Shiba Inu وحتى شارك ولعب المراحل التي أنشأها لاعبون آخرون.

7. التشابك العصبي: استخدم تقنية تتبع العين الخاصة بـ PS VR2 لتنغمس في لعبة إطلاق النار هذه من منظور الشخص الأول. قم بإمساك الأعداء والأشياء ورفعها ورميها باستخدام وحدة التحكم Sense الخاصة بك للتغلب على العقبات في لعبة الحركة ثلاثية الأبعاد الرائعة هذه.

8. عدسة الكاميرا: قم بتغيير منظورك وإنشاء مسارات وكائنات جديدة عن طريق وضع صور بولارويد التي تلتقطها أثناء اللعب. استمتع بتجربة الابتكار كما لم يحدث من قبل في هذه اللعبة الجذابة.

9. Eternights: قم بالمهمة الصعبة المتمثلة في مزج الحركة ثلاثية الأبعاد مع شريحة المواعدة. اعترف بمشاعرك لأحد رفاقك في تجربة اللعب الفريدة هذه.

10. Cocoon: استمتع بجمال تصميم اللعبة الذي لا يتطلب واجهة مستخدم أو برنامجًا تعليميًا. قم بحل الألغاز الغامضة في مغامرة الألغاز هذه التي يقدمها مبدعو لعبة Inside.

11. TrinityS: انخرط في معارك مثيرة مع ما يصل إلى لاعبين آخرين في الوضع التعاوني. يمكنك الوصول إلى التعزيزات القوية أثناء وقوفك في مكانك، مما يوفر آلية حركة فريدة واستثنائية.

تعرض هذه الألعاب المستقلة إبداع المطورين ومواهبهم في تقديم تجارب ألعاب لا تُنسى. لا تفوت هذه الإصدارات الرائعة اعتبارًا من عام 2023.