11 لعبة مستقلة لا تُنسى لعام 2023

في عام 2023، شهدت صناعة الألعاب طوفانًا من العناوين الرائعة التي تركت اللاعبين في حالة من الرهبة. من المغامرات الحميمة إلى ألعاب الحركة المكثفة، كان تنوع وجودة الألعاب المستقلة التي تم إصدارها على وحدات تحكم PlayStation مثيرة للإعجاب حقًا.

أحد العناوين البارزة، "مساحة للغير منضم"، ظهر كرحلة سحرية للأحلام والحب. تدور أحداث اللعبة في عالم ساحر يذكرنا بأفلام ماكوتو شينكاي، ويتتبع اللاعبون قصة شابين تمزقهما حادث، على أمل لم شملهما.

تأخذ لعبة "The Legend of Tianding" اللاعبين إلى أوائل القرن العشرين أثناء الحكم الياباني لتايوان. لعبة الحركة ذات التمرير الجانبي هذه تغمر اللاعبين في الحرب ضد الفساد، وتقدم مناظر طبيعية تايوانية مذهلة ووثائق تاريخية تضيف عمقًا إلى التجربة.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مغامرة عاطفية وفريدة من نوعها، فإن "قبل عينيك" أمر لا بد منه. باستخدام طرفة عين اللاعب كآلية تقدم، تتعمق لعبة PlayStation VR2 الحصرية هذه في الحياة العابرة لصبي صغير، مما يترك تأثيرًا دائمًا قد يدفع اللاعبين إلى البكاء.

في "Tchia"، يستكشف اللاعبون الجزر الجميلة بصفته بطل الرواية، الذي يمتلك القدرة على سكن الحيوانات والأشياء من خلال "القفز الروحي". تقدم لعبة الحركة المتحررة هذه لمسة منعشة للعبة التقليدية.

تفاجئ لعبة "Dredge" اللاعبين بمزيجها من عناصر الصيد والرعب. بصفته الشخصية الرئيسية التي تبحر في المياه الغادرة، يكشف اللاعبون عن الألغاز أثناء ترقية قاربهم، ويتقنون فن التوقيت المناسب لليلة.

تقدم "الإنسانية" مغامرة ألغاز فلسفية، تصور أشخاصًا مجهولي الهوية بقيادة شيبا إينو. في هذه اللعبة المثيرة للتفكير، يمكن للاعبين اللعب ومشاركة المراحل المخصصة، والتعمق في تعقيدات الوجود البشري.

باستخدام تقنية تتبع العين في PS VR2، توفر لعبة "Synapse" للاعبين تجربة إطلاق نار غامرة من منظور الشخص الأول. باستخدام قدرات غير عادية، يحارب اللاعبون المخاطر التي تلوح في الأفق في بيئة بسيطة مذهلة.

في "Viewfinder"، يكتشف اللاعبون قوة المنظور. من خلال وضع صور بولارويد في مواقع استراتيجية، تظهر مسارات وأشياء جديدة، مما يخلق آلية لعب مبتكرة وجذابة.

تجمع لعبة "Eternights" بين الحركة ثلاثية الأبعاد ومحاكاة المواعدة، حيث يجب على اللاعبين الاعتراف بمشاعرهم لأحد رفاقهم. يقدم هذا المزيج الفريد من الأنواع تجربة جذابة لا تُنسى.

لعبة "Cocoon" من مبدعي لعبة "Inside" تأسر اللاعبين بألغازها الغامضة. مع عدم وجود واجهة مستخدم أو برامج تعليمية، يستطيع اللاعبون اكتشاف أسرار مغامرة الألغاز الجذابة هذه بشكل حدسي، مع تقدير تصميمها البسيط.

أخيرًا، تقدم "TrinityS" تجربة اندفاع رئيس لعبة MMORPG التي تلبي احتياجات اللاعبين بوقت محدود. انخرط في اللعب التعاوني مع ما يصل إلى لاعبين آخرين، باستخدام آلية الحركة التي تمنح تعزيزات قوية كلما بقي اللاعبون لفترة أطول في مكانهم.

وفي الختام، قدمت الألعاب المستقلة لعام 2023 تجارب لا تُنسى عبر مختلف الأنواع. من الروايات الصادقة إلى آليات اللعب الصعبة، أظهرت هذه العناوين اتساع نطاق الإبداع والابتكار في صناعة الألعاب.