الكفن يقارن بوابة بلدور 3 وستارفيلد: الحرية مقابل. وهم الاختيار

لقد أثر كفن البث الشهير على الجدل الدائر بين اثنين من أكبر الإصدارات لهذا العام، Baldur's Gate 3 وStarfield. بينما يعترف Shroud بالضجيج والنجاح الذي حققته كلتا اللعبتين، فإنه يعتقد أن Baldur's Gate 3 تقدم مستوى من الحرية والاختيار الذي يميزها عن لعبة RPG الفضائية من Bethesda.

في بث حديث، ناقش Shroud تجربته مع كلتا اللعبتين. بعد أن أمضى ساعات لا تحصى في لعب Starfield أثناء فترة الوصول المبكر، واجه مهمة جلب بسيطة سلطت الضوء على حدود اللعبة. وفقًا لـ Shroud، لم تكن هناك طريقة بديلة لإكمال المهمة وكانت اللعبة تفتقر إلى العمق في تلك اللحظة. دفعه هذا إلى مقارنتها بلعبة Baldur’s Gate 3، والتي يعتبرها لعبة العقد.

أشاد كفن بدرجة الحرية التي لا مثيل لها في Baldur's Gate 3، والتي تعود جذورها إلى طريقة اللعب المستوحاة من لعبة Dungeons & Dragons. وأشار إلى أن اللعبة تكافئ اللاعبين على التفكير خارج الصندوق وتسمح لهم بمواجهة التحديات بطرق مختلفة. بينما اعترف Shroud بأن هناك بعض الحالات التي لم تسفر فيها أساليبه الإبداعية عن النتائج المرجوة، إلا أنه أكد على أن Baldur's Gate 3 تقدم تجربة رائعة لا تُنسى.

في المقابل، يعتقد Shroud أن ألعاب Bethesda، بما في ذلك Starfield، تقدم "وهم الاختيار" بدلاً من الحرية الحقيقية. ويشير إلى أن الاختيارات المقدمة في ألعاب بيثيسدا غالبًا ما تكون سطحية وليس لها تأثير كبير على تجربة اللعب بشكل عام.

بناءً على تأييد Shroud، أعرب المعجبون عن اهتمامهم بلعب Baldur's Gate 3 ورددوا شعوره بأنها تحفة فنية يجب على الجميع تجربتها.

مصادر:

- براد نورتون. (2023، 7 سبتمبر). يقارن shroud بين BG3 وStarfield، ويقول إن لعبة تقمص الأدوار الخاصة بـ Larian تتمتع "بخبرة رائعة" لن ينساها أبدًا. ديكسيرتو.