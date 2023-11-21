هل يجب أن أحصل على تطعيم القوباء المنطقية؟

القوباء المنطقية، والمعروفة أيضًا باسم الهربس النطاقي، هي عدوى فيروسية مؤلمة تؤثر على الأعصاب والجلد. ويسببه الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. إذا كنت قد أصبت بجدري الماء في الماضي، فمن الممكن أن ينشط الفيروس مرة أخرى في وقت لاحق من حياتك ويؤدي إلى الإصابة بالحزام الناري. يزداد خطر الإصابة بالقوباء المنطقية مع تقدم العمر، ويمكن أن تكون الحالة منهكة وتسبب ألمًا شديدًا وعدم الراحة.

ولحسن الحظ، يوجد لقاح متاح للمساعدة في الوقاية من مرض القوباء المنطقية ومضاعفاته. يوصى بلقاح القوباء المنطقية، المعروف أيضًا باسم لقاح الهربس النطاقي، للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق. إنها طريقة آمنة وفعالة لتقليل خطر الإصابة بالقوباء المنطقية والمضاعفات المرتبطة بها، مثل الألم العصبي التالي (ألم عصبي مستمر بعد شفاء الطفح الجلدي).

أسئلة وأجوبة:

1. كيف يعمل لقاح القوباء المنطقية؟

يعمل لقاح القوباء المنطقية عن طريق تعزيز استجابة جهازك المناعي لفيروس الحماق النطاقي. فهو يساعد جسمك على التعرف على الفيروس ومكافحته، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالقوباء المنطقية أو التعرض لأعراض حادة إذا أصبت بالعدوى.

2. هل لقاح القوباء المنطقية آمن؟

نعم، يعتبر لقاح القوباء المنطقية آمنًا بالنسبة لمعظم الأفراد. مثل أي لقاح، قد يكون له بعض الآثار الجانبية الخفيفة، مثل الاحمرار أو الألم في موقع الحقن، أو الصداع، أو التعب. الآثار الجانبية الخطيرة نادرة.

3. هل يمكنني الإصابة بالقوباء المنطقية حتى لو تم تطعيمي؟

في حين أن لقاح القوباء المنطقية يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالقوباء المنطقية، إلا أنه ليس فعالا بنسبة 100٪. ومع ذلك، إذا أصبت بالقوباء المنطقية بعد التطعيم، فعادةً ما تكون الأعراض أكثر اعتدالًا ومدتها أقصر مقارنة بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

4. متى يجب أن أحصل على لقاح القوباء المنطقية؟

يوصى بلقاح القوباء المنطقية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق. إنه تطعيم لمرة واحدة، مما يعني أنك لا تحتاج إلى تلقيه سنويًا.

في الختام، يعد الحصول على تطعيم القوباء المنطقية قرارًا حكيمًا للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق. يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالقوباء المنطقية ومضاعفاتها، مما يوفر راحة البال ويحتمل أن ينقذك من الألم والانزعاج المرتبط بهذه العدوى الفيروسية. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد ما إذا كان لقاح القوباء المنطقية مناسبًا لك.