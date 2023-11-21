هل يجب على الشخص البالغ من العمر 90 عامًا الحصول على لقاح القوباء المنطقية؟

مع تقدمنا ​​في العمر، يضعف جهاز المناعة لدينا، مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات المختلفة. إحدى هذه الحالات التي يمكن أن تكون مؤلمة ومنهكة بشكل خاص هي القوباء المنطقية. يحدث مرض القوباء المنطقية بسبب نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، ويمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي مؤلم وألم عصبي يمكن أن يستمر لأسابيع أو حتى أشهر. للوقاية من هذه الحالة المؤلمة، يتوفر لقاح. ولكن يبقى السؤال: هل يجب على شخص يبلغ من العمر 90 عامًا أن يحصل على لقاح القوباء المنطقية؟

ما هو لقاح القوباء المنطقية؟

لقاح القوباء المنطقية، المعروف أيضًا باسم لقاح الهربس النطاقي، هو لقاح يساعد على الحماية من فيروس الحماق النطاقي، الذي يسبب كلاً من جدري الماء والقوباء المنطقية. يوصى به للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالقوباء المنطقية بسبب ضعف جهاز المناعة.

فوائد لعمر 90 سنة

في حين أن العمر هو عامل يجب مراعاته عند اتخاذ قرار بشأن الحصول على لقاح القوباء المنطقية، إلا أنه ليس العامل المحدد الوحيد. يجب أن يعتمد القرار على الصحة العامة للفرد والتاريخ الطبي. في حالة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 90 عامًا، إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة ولم يسبق لهم الإصابة بالقوباء المنطقية أو تلقي اللقاح، فقد يكون من المفيد لهم الحصول على التطعيم.

يمكن أن يقلل لقاح القوباء المنطقية بشكل كبير من خطر الإصابة بالقوباء المنطقية ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل شدة المرض ومدته في حالة حدوثه. بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 90 عامًا، والذي قد يكون لديه بالفعل جهاز مناعة ضعيف، يمكن للقاح أن يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد هذه الحالة المؤلمة.

أسئلة وأجوبة

س: هل لقاح القوباء المنطقية آمن لشخص يبلغ من العمر 90 عامًا؟

ج: يعتبر لقاح القوباء المنطقية آمنًا بشكل عام للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، بما في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 90 عامًا. ومع ذلك، يوصى دائمًا باستشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل الحصول على التطعيم لتقييم الظروف الصحية الفردية والمخاطر المحتملة.

س: هل يمكن للقاح القوباء المنطقية أن يكون له أي آثار جانبية؟

ج: مثل أي لقاح، يمكن أن يكون للقاح القوباء المنطقية آثار جانبية، على الرغم من أنها عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة. قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة الاحمرار أو الألم أو التورم في موقع الحقن، بالإضافة إلى الصداع أو التعب. الآثار الجانبية الخطيرة نادرة.

في الختام، على الرغم من أن العمر عامل يجب أخذه في الاعتبار، إلا أن الشخص البالغ من العمر 90 عامًا والذي يتمتع بصحة جيدة ولم يتلق من قبل لقاح القوباء المنطقية قد يستفيد من التطعيم. من المهم التشاور مع أخصائي الرعاية الصحية لتقييم الظروف الفردية واتخاذ قرار مستنير. يمكن أن يوفر لقاح القوباء المنطقية حماية قيمة ضد هذه الحالة المؤلمة، مما يساعد على تحسين نوعية الحياة للأفراد الأكبر سنا.