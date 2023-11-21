هل يجب على الشخص البالغ من العمر 77 عامًا الحصول على لقاح القوباء المنطقية؟

في السنوات الأخيرة، اكتسب لقاح القوباء المنطقية اهتمامًا كبيرًا كإجراء وقائي ضد هذه الحالة المؤلمة والموهنة المحتملة. ينجم القوباء المنطقية، المعروف أيضًا باسم الهربس النطاقي، عن إعادة تنشيط الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. وهو يؤثر في المقام الأول على كبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ونظرًا لانتشار مرض القوباء المنطقية بين كبار السن، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يجب أن يحصل شخص يبلغ من العمر 77 عامًا على لقاح القوباء المنطقية؟

ما هو لقاح القوباء المنطقية؟

لقاح القوباء المنطقية، المعروف أيضًا باسم Zostavax أو Shingrix، هو لقاح مصمم خصيصًا للوقاية من القوباء المنطقية. وهو يعمل عن طريق تعزيز استجابة الجهاز المناعي للفيروس النطاقي الحماقي، مما يقلل من خطر الإصابة بالقوباء المنطقية أو مضاعفاته.

لماذا يجب أن يفكر شخص يبلغ من العمر 77 عامًا في الحصول على لقاح القوباء المنطقية؟

مع تقدم الإنسان في العمر، يضعف جهاز المناعة لديه، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض. يمكن أن يكون القوباء المنطقية شديدًا بشكل خاص لدى كبار السن، مما يؤدي إلى ألم طويل الأمد، وتلف الأعصاب، وحتى فقدان الرؤية في بعض الحالات. من خلال الحصول على التطعيم، يمكن لشخص يبلغ من العمر 77 عامًا أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالقوباء المنطقية والمضاعفات المرتبطة به.

هل هناك مخاطر أو آثار جانبية؟

مثل أي لقاح، قد يكون للقاح القوباء المنطقية بعض الآثار الجانبية. تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا الاحمرار أو الألم أو التورم في مكان الحقن، بالإضافة إلى الصداع أو التعب. هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة. ومع ذلك، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية لتقييم أي مخاطر أو موانع محتملة بناءً على الحالة الصحية المحددة للفرد.

في الختام

في الختام، يوصى بشدة بالحصول على لقاح القوباء المنطقية لشخص يبلغ من العمر 77 عامًا. يمكن أن يقلل اللقاح بشكل كبير من خطر الإصابة بالحزام الناري ومضاعفاته، والتي يمكن أن تكون شديدة بشكل خاص عند كبار السن. في حين أنه قد تكون هناك بعض الآثار الجانبية الخفيفة، إلا أن فوائد التطعيم تفوق المخاطر المحتملة. يُنصح دائمًا بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية لتحديد مسار العمل الأنسب بناءً على الظروف الخاصة بالفرد. تعد حماية النفس من القوباء المنطقية خطوة استباقية نحو الحفاظ على صحة جيدة ورفاهية في السنوات اللاحقة.