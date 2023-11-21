هل يجب أن يحصل شخص يبلغ من العمر 72 عامًا على لقاح القوباء المنطقية؟

في السنوات الأخيرة، اكتسب لقاح القوباء المنطقية شعبية كإجراء وقائي ضد الحالة المؤلمة والموهنة المحتملة المعروفة باسم القوباء المنطقية. ولكن يبقى السؤال: هل يجب على الشخص البالغ من العمر 72 عامًا أن يحصل على لقاح القوباء المنطقية؟ دعونا نتعمق في الموضوع ونستكشف الحقائق.

يحدث مرض القوباء المنطقية، المعروف أيضًا باسم الهربس النطاقي، بسبب الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. بعد التعافي من جدري الماء، يمكن أن يظل الفيروس خاملًا في الجسم وينشط مرة أخرى لاحقًا في الحياة، مما يؤدي إلى الإصابة بالحزام الناري. تتميز هذه الحالة بطفح جلدي مؤلم يظهر عادة على جانب واحد من الجسم.

يوصى بلقاح القوباء المنطقية، المعروف أيضًا باسم Zostavax أو Shingrix، للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق. وهو مصمم لتعزيز استجابة الجهاز المناعي للفيروس النطاقي الحماقي، مما يقلل من خطر الإصابة بالقوباء المنطقية والمضاعفات المرتبطة به.

أسئلة وأجوبة:

س: هل لقاح القوباء المنطقية آمن لشخص يبلغ من العمر 72 عامًا؟

ج: نعم، يعتبر لقاح القوباء المنطقية آمنًا بشكل عام للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، بما في ذلك أولئك الذين يبلغون من العمر 72 عامًا. ومع ذلك، يوصى دائمًا باستشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل الحصول على التطعيم، حيث يمكنه تقييم الحالة الصحية المحددة للفرد وتقديم المشورة الشخصية.

س: هل يمكن للقاح القوباء المنطقية أن يمنع القوباء المنطقية تمامًا؟

ج: في حين أن لقاح القوباء المنطقية يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالهربس النطاقي، إلا أنه لا يضمن الوقاية الكاملة. ومع ذلك، إذا أصيب شخص تم تطعيمه بالقوباء المنطقية، فغالبًا ما تكون الأعراض أكثر اعتدالًا ومدة المرض أقصر مقارنة بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

س: هل هناك أي آثار جانبية للقاح القوباء المنطقية؟

ج: مثل أي لقاح، قد يسبب لقاح القوباء المنطقية بعض الآثار الجانبية، مثل الاحمرار أو الألم أو التورم في موقع الحقن. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى الصداع وآلام العضلات والتعب. هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة.

في الختام، يوصى عمومًا بلقاح القوباء المنطقية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، بما في ذلك أولئك الذين يبلغون من العمر 72 عامًا. يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالقوباء المنطقية والمضاعفات المرتبطة بها. ومع ذلك، من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية لتقييم الظروف الفردية واتخاذ قرار مستنير.