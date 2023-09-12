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جوليا جونغ: من الذهاب إلى علم الأحياء

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
جوليا جونغ: من الذهاب إلى علم الأحياء

شعرت جوليا جونج، واحدة من مبتكري MIT Technology Review لعام 2023 تحت سن 35 عامًا، بالارتياح والشغف المكتشف حديثًا عندما شهدت هزيمة الذكاء الاصطناعي لأحد أفضل لاعبي Go في العالم. بعد أن أمضت طفولتها في تايوان وهي تتقن اللعبة، كانت جونغ تفكر دائمًا في لعبة Go باعتبارها مشكلة غير قابلة للحل. ومع ذلك، فقد اكتشفت أن علم الأحياء يمثل تحديًا أكبر.

أثناء بحثها الجامعي في مختبر علم الأعصاب بجامعة ستانفورد، لاحظت يونج سلوكًا غير عادي في خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا النجمية. أثار هذا اهتمامها وأثار شغفها بعلم الأحياء. واصلت رحلتها بالانضمام إلى مختبر خبير تحرير الجينات فنج تشانج في معهد برود في كامبريدج، ماساتشوستس. وهناك، بحثت في "الفحص على نطاق الجينوم"، باستخدام أدوات مثل كريسبر لتعديل كل جين من الجينات العشرين في الجينوم البشري لفهم آثارها.

كان هدف يونج هو تطبيق الفحص الجيني على خلايا الدماغ الفعلية، مثل الخلايا النجمية، والتي يصعب توليدها في المختبر. ومن خلال استكشاف تأثير عوامل النسخ المختلفة على الخلايا الجذعية، هدفت إلى فهم كيفية تحديد هوية الخلية. وأسفر المسح الذي أجرته عن "أطلس" يعرض تأثير عوامل النسخ الفردية. الهدف النهائي هو امتلاك القدرة على توليد أي نوع من الخلايا بطريقة خاضعة للرقابة، والتي يمكن أن يكون لها تطبيقات في اختبار الأدوية والتقدم العلاجي.

على الرغم من أن نطاق الفحص الجيني واسع النطاق، ويتطلب تعاونًا وموارد كبيرة، إلا أن يونج يظل ملتزمًا بالتقدم في هذا المجال. يركز عملها الحالي في معهد وايتهيد على فهم عملية تخليق البروتين داخل الخلايا. إن جونج مدفوع بالعمق الذي لا ينتهي من الإمكانيات التي يقدمها علم الأحياء ويستمر في تطوير أدوات مبتكرة للإجابة على الأسئلة الأساسية.

رحلة جوليا يونج من إتقان لعبة Go إلى استكشاف أسرار علم الأحياء تجسد فضولها وتفانيها في تجاوز الحدود. وبينما تتعمق في تعقيدات البحث العلمي، يعد عملها بالكشف عن رؤى جديدة يمكن أن تشكل مستقبل الطب والتكنولوجيا.

المصادر: إم آي تي ​​تكنولوجي ريفيو

By غابرييل بوتا

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