الرابطة غير القابلة للكسر بين الابن وأمه

في منزل غريب في إحدى ضواحي فيرجينيا عام 1985، اختبر الشاب هيوبرت ديفيس أفراح عائلة محبة. لكن الصورة المثالية سرعان ما تحطمت عندما تم تشخيص إصابة والدته، بوبي ويب ديفيس، بسرطان الفم. على الرغم من الأخبار المدمرة، أصبح هيوبرت بمثابة صخرة والدته، حيث كان يدعمها خلال علاجاتها وأصبح سائقها أثناء خضوعها لجلسات الإشعاع.

بالتأمل في تلك الأوقات الصعبة، يتذكر هيوبرت اللحظات الخاصة التي قضاها مع والدته في السيارة. كانوا ينخرطون في محادثات صادقة حول الحياة والأسرة وتطلعاتهم. كانت هذه اللحظات لا تقدر بثمن بالنسبة له، وأدرك أهميتها أثناء حدوثها. كان إخلاص هيوبرت لوالدته ثابتًا، حيث كان يلبي احتياجاتها ويضمن عدم تفويتها أبدًا لأي من مساعيه الرياضية، حتى عندما كانت تتعافى من الجراحة.

الآن، بصفته المدرب الرئيسي لفريق North Carolina Tar Heels، يستخدم Hubert Davis منصته لزيادة الوعي وجمع الأموال لأبحاث السرطان. من المقرر أن يلعب الفريق في Jimmy V Classic، وهو حدث سمي على اسم مدرب ولاية نورث كارولاينا الأسطوري جيم فالفانو، الذي أنشأ مؤسسة V لأبحاث السرطان قبل وفاته. وقد منحت مؤسسة V منذ ذلك الحين ما يزيد عن 350 مليون دولار أمريكي في شكل منح لأبحاث السرطان، مع مبلغ قياسي قدره 43 مليون دولار أمريكي تم منحه هذا العام.

كان تأثير السرطان محسوسًا أيضًا داخل مجتمع كرة السلة في ولاية كارولينا الشمالية. ستيوارت سكوت، أحد خريجي UNC المحبوبين وشخصية ESPN، خسر معركته مع السرطان في عام 2015. إريك مونتروس، لاعب كرة سلة سابق في UNC، ابتعد مؤخرًا عن البث لإعطاء الأولوية للدفاع عن السرطان.

تعتبر قصة هيوبرت ديفيس ووالدته بمثابة تذكير قوي بالرابطة غير القابلة للكسر بين الطفل ووالديه. وعلى الرغم من الألم والشدائد التي يجلبها السرطان، فإنه يكشف أيضًا عن قوة ومرونة الروح البشرية. من خلال تجاربه، يواصل هيوبرت ديفيس تكريم ذكرى والدته ويسعى جاهداً لجعلها فخورة بكل ما يفعله.