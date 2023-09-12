iOS 17: كيفية مشاركة كلمات المرور على iPhone باستخدام iCloud Keychain

تقدم Apple تحسينًا كبيرًا لـ iCloud Keychain مع iOS 17، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة بيانات الاعتماد بسهولة مع أي شخص. تتيح الميزة الجديدة، المعروفة باسم "كلمات مرور العائلة"، للمستخدمين مشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة. هذه الميزة مشفرة من طرف إلى طرف وتجعل مشاركة كلمة المرور أسهل وأكثر أمانًا.

لمشاركة كلمات المرور على جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 17، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات اسحب لأسفل وانقر على كلمات المرور ضمن قسم "كلمات مرور العائلة"، اختر "البدء". أضف أشخاصًا إلى مجموعة كلمات المرور المشتركة الخاصة بك (يجب أن يكون جهاز iPhone الخاص بهم يعمل أيضًا بنظام التشغيل iOS 17) حدد كلمات المرور أو مفاتيح المرور التي تريد مشاركتها اضغط على "نقل" في الزاوية اليمنى العليا أرسل رسالة إلى الشخص/الأشخاص الذين تشارك كلمات المرور معهم

من الممكن إعداد مجموعات كلمات مرور مشتركة متعددة، مما يتيح المزيد من المرونة والراحة. ومع ذلك، هناك غرابة عند حذف كلمات المرور المشتركة. يتم نقلها إلى مجلد "المحذوفة مؤخرًا"، والذي سيتم حذفه تلقائيًا بعد 30 يومًا. إذا كنت تريد إزالة كلمة مرور مشتركة مع الاحتفاظ بها في كلمات المرور الخاصة بك، فيمكنك استعادتها من خلال النقر على كلمة المرور في المجلد المحذوف مؤخرًا وتحديد "الاسترداد إلى كلمات المرور الخاصة بي".

تعمل كلمات المرور المشتركة عبر أجهزة Apple على تحسين راحة iCloud Keychain وتجعلها خيارًا أكثر تنافسية مقارنة ببرامج إدارة كلمات المرور المدفوعة. توفر هذه الإمكانية الجديدة في iOS 17 المزيد من التنوع والأمان لمشاركة كلمات المرور. هل أنت متحمس لهذه الميزة الجديدة؟

مصادر:

– 9to5Mac

- تفاحة