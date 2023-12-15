تيرينس شانون جونيور: قوة لا يمكن وقفها

أثبت تيرينس شانون جونيور، حارس فريق إلينوي لكرة السلة في السنة الخامسة، مرارًا وتكرارًا أنه قوة لا يستهان بها. وفي حين أنه قد لا يركز على حجم اللعبة أو الاهتمام الذي تتلقاه، إلا أنه يدرك شيئًا واحدًا - وهو أنه لم يُهزم في ماديسون سكوير غاردن. مع سجل 2-0 في Jimmy V Classic، واحد مع Texas Tech وواحد مع Illinois، أظهر شانون مهاراته في مفاجأتين خطيرتين.

خلال فوز فريق Texas Tech على رقم 1 Louisville في ديسمبر 2019، ساهم شانون بـ13 نقطة. ومع ذلك، فإن أدائه مع فريق إلينوي ضد تكساس رقم 2 في ديسمبر الماضي هو الذي عزز مكانته كلاعب متميز. تولى شانون المسؤولية في وقت متأخر من الشوط الثاني وفي الوقت الإضافي، وقاد فريق إيليني إلى فوز رائع بنتيجة 85-78.

بينما تستعد إلينوي لمواجهة رقم 11 فلوريدا أتلانتيك، ستكون كل الأنظار متجهة إلى شانون لتقديم أداء متميز آخر. بعد تسجيله 23 نقطة و10 متابعات مزدوجة مزدوجة في فوز مهيمن في روتجرز، أثبت شانون أنه من أفضل المنافسين على الاعتراف بفريق All-American في شهر مارس.

أشاد المدرب براد أندروود باستمرار بشانون باعتباره أفضل لاعب ثنائي الاتجاه في البلاد، وذلك لسبب وجيه. لا يتفوق شانون دفاعيًا فحسب، بل إنه أيضًا القائد الهجومي الواضح ضمن أفضل 20 فريقًا. لقد تطورت ذخيرته الهجومية، وأصبح لاعبًا أكثر ثباتًا وصبرًا. إن قدرة شانون على القيام بالمسرحيات الصحيحة وتمرير التسديدات عند الضرورة قد رفعت من مستوى لعبه وأفادت زملائه في الفريق.

في حين أن براعة شانون في التهديف لا يمكن إنكارها، إلا أن تسديده المحسن من ثلاث نقاط أضاف بعدًا آخر إلى لعبته. تواجه الفرق المتعارضة الآن الاختيار الصعب المتمثل في الدخول تحت الشاشات والمخاطرة بإسقاط شانون للتسديدات من خارج القوس أو تجاوز الشاشات والسماح لشانون بالهجوم من خلال المراوغة. إنها حالة خاسرة للدفاعات.

إن نمو شانون كلاعب وقدرته على التكيف مع الاستراتيجيات الدفاعية المختلفة يجعل منه تهديدًا ثلاثيًا حقيقيًا. مع استمراره في الهيمنة على الملعب، ليس هناك شك في أن مستقبل شانون مشرق، وسيترك بلا شك تأثيرًا دائمًا على برنامج كرة السلة في إلينوي.