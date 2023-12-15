معهد سانجاي غاندي للدراسات العليا سيطلق خدمات وحدة العناية المركزة عن بعد في عام 2024

يستعد معهد سانجاي غاندي للدراسات العليا للعلوم الطبية (SGPGIMS) في لكناو لتقديم خدمة وحدة العناية المركزة عن بعد بدءًا من يناير 2024. ويتم تنفيذ هذه المبادرة لمعالجة النقص في أسرة وحدة العناية المركزة في SGPGIMS والتأكد من أن المرضى في مراكز التدريب الطبية تتلقى الكليات رعاية جيدة مماثلة لتلك التي يقدمها المعهد.

واعترف البروفيسور آر كيه ديمان، مدير SGPGIMS، أنه على الرغم من تصنيف المعهد كثالث أفضل مراكز التعليم الطبي الحكومي ورعاية المرضى، إلا أنهم مصممون على السعي للحصول على المركز الأول. لتحقيق ذلك، تعمل SGPGIMS بنشاط من أجل الحصول على الاعتماد من المجلس الوطني للتقييم والاعتماد (NAAC) وإطار التصنيف المؤسسي الوطني (NIRF)، مع تعزيز ثقافة البحث أيضًا.

يحمل العام التقويمي القادم العديد من المبادرات الجديدة للمعهد. تمت الموافقة على إنشاء خمسة أقسام جديدة هي: أمراض الكبد، الأورام الطبية، الأمراض المعدية، جراحة الرأس والرقبة، وأمراض الغدد الصماء لدى الأطفال. علاوة على ذلك، لدى المعهد خطط لإنشاء مراكز متقدمة للأطفال ومرض السكري.

في مجال التكنولوجيا الطبية المتطورة، حققت SGPGIMS إنجازات ملحوظة في الجراحة الروبوتية. وأشار البروفيسور دهيمان إلى أنهم الآن بصدد الحصول على سكين غاما، القادر على علاج مختلف الآفات السرطانية والحميدة.

وبينما يواصل المعهد الابتكار، دعا المدير الحكومة إلى تقديم الدعم. وشدد على وجه الخصوص على الحاجة إلى مركز للصحة العامة وقسم للصيدلة السريرية لتسهيل حملات التوعية وإجراء التجارب السريرية.

مع إطلاق خدمة وحدة العناية المركزة عن بعد وتنفيذ العديد من المبادرات القادمة، يتخذ معهد سانجاي غاندي للدراسات العليا للعلوم الطبية تدابير استباقية لتعزيز الرعاية الطبية وتعزيز مكانته كمؤسسة طبية رائدة في الهند.