انخفاض عمليات اقتحام السيارات في سان فرانسيسكو وسط الجهود المكثفة

شهدت حوادث اقتحام السيارات في سان فرانسيسكو انخفاضًا كبيرًا بنسبة 50٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لما ذكره عمدة سان فرانسيسكو لندن بريد. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لاستراتيجيات التنفيذ المكثفة التي نفذتها إدارة شرطة سان فرانسيسكو ومكتب المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو.

وفي محاولة لمكافحة هذه المشكلة المستمرة، أعلن قادة المدينة وسلطات إنفاذ القانون عن توسيع استراتيجيات إنفاذ القانون ضد السطو على السيارات في أغسطس. كانت هذه الخطوة مدفوعة بحقيقة أن عمليات السطو على السيارات كانت راكدة منذ العام السابق. ومع ذلك، منذ تنفيذ هذه الاستراتيجيات، حدث انخفاض كبير في حوادث سرقة السيارات.

وتشمل تدابير الإنفاذ المتزايدة تكتيكات مثل استخدام سيارات الطعم، وضباط يرتدون ملابس مدنية، والملاحقة القضائية الصارمة. إن قادة المدينة، بما في ذلك الرئيس بيل سكوت من SFPD والمدعي العام للمقاطعة بروك جينكينز، مصممون على مواصلة هذه الجهود وزيادة تعزيزها.

يدعو Mayor Breed حاليًا إلى إصدار تشريع على مستوى مجلس المشرفين من شأنه أن يسمح بنشر 400 كاميرا إضافية لقارئ لوحات الترخيص الآلي في 100 تقاطع في جميع أنحاء المدينة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في طلبات الانضمام إلى SFPD، مما يشير إلى استجابة إيجابية من الراغبين في المساهمة في السلامة العامة.

أعرب عمدة لندن بريد عن إعجابه بعمل ضباط الشرطة والمدعين العامين في معالجة القضية الصعبة المتمثلة في عمليات السطو على السيارات. وشددت على أهمية تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة لمكافحة هذه المشكلة بشكل فعال في جميع أنحاء المدينة. الهدف النهائي هو ضمان سلامة كل من المقيمين والزوار في سان فرانسيسكو، مما يوضح أن الأفراد الذين يشاركون في سرقة السيارات سيواجهون الاعتقال والمحاكمة.

وشدد المدعي العام للمنطقة بروك جينكينز على الحاجة إلى مساءلة متسقة لصوص السيارات لوضع معيار جديد في سان فرانسيسكو مفاده أنه لن يتم التسامح مع مثل هذا السلوك.

وفي الختام، أدت الجهود المكثفة التي بذلتها سلطات إنفاذ القانون وقادة المدينة إلى انخفاض كبير في حوادث سرقة السيارات في سان فرانسيسكو، مما يرسل رسالة قوية مفادها أن هذه الجريمة لن يتم الاستخفاف بها.