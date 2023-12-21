السلطات تحقق في التهديدات المحتملة لمدارس شمال شرق أوهايو

تحقق السلطات في شمال شرق أوهايو في التهديدات المحتملة المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى العديد من المناطق التعليمية في المنطقة. تزعم رسائل البريد الإلكتروني أنها من جماعة إرهابية روسية وتهدد بتفجير متفجرات في المدارس بسبب دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا. في حين اعتبرت المقاطعات التهديدات "غير موثوقة"، إلا أن وكالات إنفاذ القانون ومسؤولي المدارس تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والموظفين.

وردًا على التهديدات، نفذت المناطق التعليمية المختلفة تدابير أمنية ونسقت مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية. أخطرت مدارس أكرون العامة جميع الموظفين وأولياء الأمور بالتهديدات وتعمل بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة أكرون لإجراء مزيد من التحقيق في الموقف. ستكون مدارس مدينة نورث أولمستيد مفتوحة كما هو مقرر، ولكن مع إجراءات أمنية مشددة ووجود إضافي للشرطة لضمان سلامة الجميع في ممتلكات المدرسة. أجرت مدارس مدينة Twinsburg عمليات تفتيش شاملة لمبانيها ولم تعثر على أي أشياء مشبوهة.

كما قامت مدارس مدينة بارما، ومدارس أفون ليك سيتي، ومناطق أخرى بالتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني التهديدية. لقد طمأنوا الآباء والأوصياء بأن التهديدات من المحتمل أن تكون خدعة بناءً على رسائل مماثلة تلقتها المدارس في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإنهم ما زالوا يأخذون التهديدات على محمل الجد وأجروا عمليات تفتيش أمنية لمنشآتهم. وسيحافظ مسؤولو الموارد المدرسية والشرطة المحلية على تواجد مكثف كإجراء احترازي.

قامت وحدة الأمن الداخلي في ولاية أوهايو (OHS) / وحدة تحليل الإرهاب (TAU)، جنبًا إلى جنب مع مركز تحليل الإرهاب والأزمات على مستوى الولاية (STACC)، بتقييم رسائل البريد الإلكتروني على أنها محاولات خداع أو خدعة محتملة. وشدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على خطورة مثل هذه التهديدات الخادعة، لأنها تعرض حياة الأبرياء للخطر. ستواصل وكالات إنفاذ القانون التعاون وجمع المعلومات لضمان سلامة جميع المدارس في المنطقة.

على الرغم من أن هذه التهديدات تسببت في قلق الطلاب والموظفين وأفراد المجتمع، إلا أن المستشارين متاحون لتقديم الدعم لأي شخص قد يحتاج إلى المساعدة خلال هذا الوقت. وتحث السلطات الجميع على البقاء يقظين والإبلاغ عن أي نشاط غير عادي أو مشبوه إلى الخط الساخن المخصص. ومع استمرار التحقيقات، سيتم توفير التحديثات لإبقاء المجتمع على اطلاع.