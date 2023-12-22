عدة مدارس في وسط أوهايو تتلقى تهديدًا بالبريد الإلكتروني من "منظمة روسية"

تم استهداف مدارس وسط أوهايو من خلال رسالة تهديد بالبريد الإلكتروني تدعي أنها من "منظمة روسية"، وفقًا للرسائل التي أرسلها المشرفون إلى العائلات. تشمل المناطق التعليمية المتضررة مدارس مدينة هيليارد، ومدارس أولينتانجي، ومنطقة مدارس جنوب غرب المدينة، ومدارس مدينة ورثينجتون، ومدارس مدينة رينولدسبورج، ومنطقة مدارس لوجان هوكينج.

تم إخطار وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب، بالتهديدات، على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر أنه لا توجد مصداقية لهذه الادعاءات. ومع ذلك، كإجراء احترازي، سيكون هناك تواجد متزايد لقوات إنفاذ القانون حول المباني المدرسية في المناطق المتضررة يوم الاثنين.

أكد المشرفون على هيليارد وأولينتانجي في رسائلهم أن الإجراءات الأمنية المشددة لا تشير إلى أن التهديدات صحيحة ولكنها بالأحرى لمعالجة القلق والقلق المحتمل الذي قد تسببه الرسائل بين الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع.

بالإضافة إلى رسالة التهديد الإلكترونية، أعلنت منطقة لوغان هوكينغ التعليمية عن إلغاء جميع المدارس والأنشطة بسبب التحقيق المستمر في "التهديدات الإضافية". ستواصل المناطق التعليمية المتضررة التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والمناطق التعليمية الأخرى في وسط أوهايو لضمان سلامة الطلاب والموظفين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن رسائل مماثلة من قبل المناطق التعليمية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، مما يشير إلى وجود اتجاه محتمل لمثل هذه التهديدات على الصعيد الوطني. ولا تزال أصول ودوافع رسائل البريد الإلكتروني هذه مجهولة.

نحث أولياء الأمور والطلاب على توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط أو معلومات مشبوهة إلى وكالات إنفاذ القانون المحلية. تلتزم المناطق التعليمية بتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرعاية للمجتمع خلال هذه الحالة.