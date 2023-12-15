الحيتان الحدباء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض

حقق الباحثون تقدمًا مثيرًا للاهتمام في دراسة التواصل بين الأنواع بين الحيتان الحدباء والبشر. باستخدام مكبر صوت تحت الماء لتقليد أصوات الحوت الأحدب، انخرط علماء من معهد SETI، وجامعة كاليفورنيا ديفيس، ومؤسسة ألاسكا للحيتان في "محادثة" مع الحوت الأحدب المسمى توين. استجاب الحوت من خلال مطابقة الاختلافات الفاصلة بين الإشارات، مما يدل على مستوى من الفهم والتفاعل مماثل للمحادثة البشرية.

على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي، إلا أن الآثار المترتبة عليه تتجاوز مجرد الفضول. تقنيات الاتصال المستخدمة في هذه الدراسة لديها القدرة على تشكيل طرق الاتصال المستقبلية مع الحياة خارج كوكب الأرض. يقدم هذا الارتباط بين البشر والحيتان الحدباء رؤى قيمة حول كيفية تواصل البشر مع أشكال الحياة خارج الأرض.

يعمل فريق Whale-SETI على فهم أنظمة الاتصال المعقدة للحيتان الحدباء من أجل فك رموز وتفسير الإشارات الواردة من الفضاء الخارجي. ومن خلال تطوير المرشحات بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، يأمل العلماء في تعزيز اكتشاف وتفسير أي إشارات محتملة خارج كوكب الأرض.

يدعم سلوك الحيتان الحدباء الافتراض القائل بأن الكائنات خارج كوكب الأرض قد تكون لديها أيضًا رغبة في الاتصال بالبشر. وقد وجه هذا الافتراض البحث الحالي عن حياة فضائية ذكية. يشير مستوى الذكاء والتواصل الاجتماعي الذي أظهرته الحيتان الحدباء إلى أنها تمتلك أوجه تشابه مع أشكال الحياة المحتملة خارج كوكب الأرض.

الحيتان الحدباء معروفة بذكائها وأنظمتها الاجتماعية المعقدة. حتى أنهم يصنعون الأدوات، مثل استخدام الشباك المصنوعة من الفقاعات لصيد الأسماك. إن تواصلهم المكثف من خلال الأغاني والمكالمات الاجتماعية يجعلهم موضوعات مثالية لدراسة التواصل الذكي غير البشري.

توفر النتائج التي توصل إليها الفريق، والتي نشرت في مجلة PeerJ، إمكانيات مثيرة للبحث عن الذكاء خارج كوكب الأرض. من خلال دراسة اتصالات الحيتان الحدباء، يعمل العلماء على تطوير فهمنا لأنظمة الاتصالات وتطوير طرق لمعالجة وتفسير الإشارات المحتملة من الحياة الذكية خارج الأرض. وبينما نتعمق في ألغاز الكون، فإن هذه الروابط الرائعة مع الأنواع الذكية الأخرى هنا على الأرض تقربنا من كشف أسرار الكون.