تلوح في الأفق عمليات إغلاق الخادم لألعاب FromSoftware

مع استمرار تطور صناعة الألعاب، فإن أحد الآثار الجانبية المؤسفة هو الإغلاق النهائي لخوادم الألعاب عبر الإنترنت. أعلنت شركة FromSoftware، المطور وراء الألعاب الشهيرة مثل Dark Souls II وArmored Core: Verdict Day، الآن أنه سيتم إغلاق خوادم هذه الألعاب في 31 مارس 2024.

سيتم إنهاء خدمة خوادم Dark Souls II المتوفرة على أجهزة PS3 وXbox 360 بسبب تدهور خوادم اللعبة، وذلك بحسب ما جاء في منشور على موقع Dark Souls. وهذا يعني أن العناصر المختلفة عبر الإنترنت، بما في ذلك الظلال وبقع الدم والرسائل واللعب التعاوني والغزوات والمبارزة، لن يكون من الممكن الوصول إليها بعد الآن. ومع ذلك، سيظل اللعب دون اتصال بالإنترنت خيارًا متاحًا. لحسن الحظ، لم يتم وضع علامة على أي من إنجازات Dark Souls II على أنها متاحة عبر الإنترنت فقط، لذلك لا داعي للقلق بشأن الإنجازات المتوقفة.

وبالمثل، سيتم أيضًا إغلاق خوادم Armored Core: Verdict Day المتوفرة على PS3 وXbox 360 في نفس التاريخ. بمجرد انقطاع اتصال الخوادم، سيفقد اللاعبون إمكانية الوصول إلى الوضع العالمي وميزات المرتزقة وتخصيص المنطقة والتصنيف وقوائم الفريق والعناصر الأخرى عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون المحتوى القابل للتنزيل (DLC) لنموذج الجندي متاحًا للشراء. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إيقاف 23 إنجازًا من Armored Core: Verdict Day، مما سيترك المكتملين يشعرون بخيبة أمل.

لتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتبقي، يتوقع اللاعبون الذين يهدفون إلى تحقيق 1000 جيجا بايت في Armored Core: Verdict Day، استثمار ما بين 60 و80 ساعة. من المهم أيضًا تنزيل Compatibility Pack 1 للعب عبر الإنترنت.

كلا من Dark Souls II وArmored Core: Verdict Day غير متوافقتين مع الإصدارات السابقة، لذا سيحتاج اللاعبون إلى وحدة تحكم Xbox 360 للاستمتاع بهذه الألعاب.

على الرغم من أن إغلاق الخوادم أمر لا مفر منه، إلا أنه من المخيب للآمال دائمًا عندما يتعذر الوصول إلى الألعاب التي نحبها. بينما نودع تجارب Dark Souls II وArmored Core: Verdict Day عبر الإنترنت، فلنعتز بالذكريات والصداقة الحميمة التي قدمتها على مر السنين.