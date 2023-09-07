تقوم شركة Riot Games بتحديث خريطة الوضع التنافسي Valorant لشهر سبتمبر 2023

أجرت شركة Riot Games بعض التغييرات على دوران الخريطة في لعبة إطلاق النار البطل من منظور الشخص الأول، Valorant. في محاولة لتقديم التنوع والحفاظ على الإتقان، قررت شركة Riot العمل بإجمالي سبع خرائط في اللعبة. وجاء القرار بعد التعاون مع فريق الرياضات الإلكترونية الداخلي، واستطلاع رأي اللاعبين، واستشارة المنظمات المهنية.

مع إضافة أحدث خريطة، Sunset، قامت شركة Riot Games باستبدال خريطتين قديمتين، Fracture وPearl، لإفساح المجال لخريطة لوس أنجلوس الجديدة. تعمل قوائم الانتظار التنافسية وغير المصنفة في Valorant مع سبع خرائط، ويضمن هذا التناوب أن يكون لدى اللاعبين مجموعة متنوعة للاختيار من بينها.

يتضمن دوران الخريطة الحالي لشهر سبتمبر 2023 في الوضع التنافسي لـ Valorant Ascent وBind وBreeze وHaven وLotus وSplit وSunset المضافة مؤخرًا. تقدم هذه الخرائط تجارب لعب مختلفة، وتشجع اللاعبين على استكشاف زوايا وتشكيلات واستراتيجيات جديدة.

Sunset هي الخريطة العاشرة للعبة Valorant وتتميز بموقعين وثلاثة ممرات، مما يجعلها واحدة من الخرائط الأكثر تقليدية في اللعبة. كما يقدم أيضًا عنصرًا فريدًا: باب ميكانيكي بين B Market وMid Courtyard، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على المفتاح الموجود على جانب السوق. أثناء إغلاق الباب، يكون الباب غير قابل للاختراق، لكن يمكن للاعبين إتلافه وتدميره في النهاية، وفتحه بشكل دائم لبقية الجولة.

تهدف Riot Games إلى تحقيق التوازن بين التنوع والألفة في تدوير الخريطة، مما يضمن أن يتمكن اللاعبون من مواصلة صقل مهاراتهم مع الاستمتاع أيضًا بتحديات جديدة. تستمر لعبة Valorant في التطور، ويمكن للاعبين التطلع إلى التحديثات والإضافات المستقبلية للعبة.

التعاريف:

- Valorant: لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول من Riot Games.

- تدوير الخريطة: اختيار وترتيب الخرائط المتاحة للعب في فترة معينة.

- الوضع التنافسي: وضع لعب يواجه فيه اللاعبون بعضهم البعض في بيئة أكثر تنظيمًا وتنظيمًا، عادةً لأغراض التصنيف أو البطولة.

مصادر:

- ألعاب مكافحة الشغب (لم يتم توفير عنوان URL)