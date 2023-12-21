تسريب جديد يكشف معلومات عسكرية مفصلة في لعبة شعبية على الإنترنت

أثار الحادث الأخير في لعبة War Thunder الشهيرة على الإنترنت مرة أخرى المخاوف بشأن الكشف عن وثائق عسكرية حساسة. وشمل التسريب وثائق تتعلق بمركبة المشاة القتالية المدرعة M2A2 Bradley، والتي تم نشرها على منتديات اللعبة. ورغم أن هذه الوثائق لم تكن سرية من الناحية القانونية، إلا أنها تحتوي على تفاصيل معقدة يعتبرها الجيش حساسة.

قدمت الوثائق المسربة، التي تضمنت صفحتين من الدليل الفني لـ M2A2 Bradley، معلومات متعمقة حول جوانب مختلفة من السيارة، مثل الفتحة، ومجموعة البرج، ومجموعة بطانة الشظية. وليس المقصود من هذه المعلومات أن يتم مشاركتها خارج وزارة الدفاع الأمريكية ومقاوليها.

ولا يزال أصل هذه الوثائق المسربة في منتديات اللعبة غير واضح. ومع ذلك، يُذكر أنهم ظهروا لأول مرة على Reddit وDiscord قبل أن تتم إزالتهم بسرعة. أكد أنطون يودينستيف، مؤسس المطور Gaijin Entertainment، هذه المعلومات.

هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام منتديات War Thunder لمشاركة معلومات عسكرية حساسة. في الماضي، كانت هناك حالات تم فيها تسريب معلومات سرية، بما في ذلك تفاصيل حول الدبابات القتالية الرئيسية البريطانية تشالنجر 2 والدبابات القتالية الرئيسية الفرنسية لوكلير.

مع استمرار نمو شعبية لعبة War Thunder، مع احتفال اللعبة بالذكرى السنوية العاشرة لها في عام 10، من المهم بالنسبة للمطورين والمجتمع ضمان بقاء المعلومات العسكرية الحساسة محمية. ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث هذه التسريبات في المستقبل، حيث أن الكشف عن المعلومات العسكرية التفصيلية يمكن أن يشكل مخاطر حقيقية ويضر بالأمن القومي.

في الختام، فإن التسريب الأخير للوثائق العسكرية الحساسة في War Thunder يسلط الضوء على الحاجة إلى تدابير أمنية أكثر صرامة داخل مجتمع الألعاب. يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأنه حتى المعلومات غير السرية يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة عند مشاركتها بشكل غير لائق. يجب على صناعة الألعاب، ككل، إعطاء الأولوية لحماية البيانات الحساسة لتجنب المزيد من الانتهاكات في المستقبل.