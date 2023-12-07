مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو يدرس إجراء تغييرات على قانون الماريجوانا

ملخص: تقوم لجنة مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو بمراجعة التغييرات المحتملة على قانون الماريجوانا الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا كجزء من المناقشات المحيطة بمشروع قانون مراقبة المشروبات الكحولية. وتشمل التعديلات المقترحة حظر زراعة الماريجوانا في المنزل، وزيادة الضرائب، وتقييد حدود الفاعلية والحيازة، وتنفيذ قيود على التدخين. وستحتاج التغييرات إلى موافقة مجلس النواب والحاكم قبل أن تصبح قانونًا.

عنوان جديد: التعديلات المحتملة على قانون الماريجوانا في ولاية أوهايو تثير الجدل

يدرس المشرعون في ولاية أوهايو إجراء تعديلات على قانون الماريجوانا في الولاية، والذي وافق عليه الناخبون مؤخرًا. وتهدف التغييرات المقترحة، التي حددها السيناتور روب ماكولي من ولاية أوهايو، إلى معالجة المخاوف وتعديل جوانب معينة من إجراءات التقنين.

أحد التعديلات المهمة التي تتم مناقشتها هو حظر زراعة الماريجوانا في المنزل. وبينما وافق الناخبون في البداية على زراعة ما يصل إلى ستة نباتات للشخص الواحد، بحد أقصى 12 نباتًا لكل أسرة، فإن المراجعة المقترحة تسعى إلى حظر زراعة الماريجوانا في المنزل تمامًا.

ويركز تعديل مقترح آخر على اللوائح الضريبية. يقترح الاقتراح الحالي زيادة ضريبة الماريجوانا من 10% إلى 15%، والتي من المقدر أن تدر حوالي 262 مليون دولار سنويا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضريبة بنسبة 15٪ على المزارعين ستجلب ما يقرب من 149.7 مليون دولار كل عام. ومن المتوقع أن تساهم هذه الضرائب، إلى جانب ضريبة مبيعات الولاية على مبيعات الماريجوانا، في تحقيق إيرادات سنوية تقدر بنحو 512 مليون دولار.

وكان توزيع هذه الإيرادات الضريبية أيضًا نقطة خلاف. ويقترح مشروع القانون المعدل أن تذهب 45% من الأموال إلى صندوق الإيرادات العامة للولاية، في حين أن 30% منها ستدعم التدريب على إنفاذ القانون. وسيتم تخصيص 15% أخرى لصندوق العلاج والوقاية من تعاطي مواد الماريجوانا، وسيتم تخصيص الـ 10% المتبقية لصندوق تدريب السائقين الآمنين.

وتشمل التغييرات الأخرى قيد النظر الحد من فعالية الماريجوانا القانونية وتنفيذ القيود على حدود الحيازة. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تسمح باستهلاك الماريجوانا فقط في المساكن الخاصة، وتحظر التدخين في الأماكن العامة والمركبات. سيكون لدى الملاك أيضًا سلطة حظر استخدام الماريجوانا داخل ممتلكاتهم.

وأثارت التعديلات جدلا ساخنا بين المشرعين وجماعات المناصرة. يجادل النقاد بأن هذه التغييرات تقوض القصد الأصلي للقانون الذي وافق عليه الناخبون وقد تؤدي إلى إدامة السوق غير المشروعة للماريجوانا. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن التعديلات المقترحة تعالج المخاوف العامة وتهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين التشريع والتنظيم.

لا تزال التغييرات المقترحة على قانون الماريجوانا في ولاية أوهايو قيد المراجعة، لأنها تتطلب موافقة مجلس النواب والحاكم قبل سنها. وسيواصل المشرعون المناقشة، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر المختلفة والتداعيات المحتملة، قبل التوصل إلى قرار نهائي.