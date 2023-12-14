تعثر مفاوضات مجلس الشيوخ بسبب النزاع على سياسة الحدود الذي يهدد المساعدات الخارجية

ملخّص: يواجه مفاوضو مجلس الشيوخ مأزقًا بشأن المساعدات الخارجية مع تصاعد الصدام الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين، والذي يتمحور حول سياسة الحدود. ويشكل النزاع المستمر تهديدا للدعم الحاسم لحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك أوكرانيا، مع تضاؤل ​​الوقت والمال. ويهدف المفاوضون إلى التوصل إلى حل وسط، لكن التوترات مرتفعة وكان التقدم بطيئا. ويدعو المشرعون إلى تمديد جدول أعمال الكونجرس لضمان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. وقد أكد البيت الأبيض على الحاجة الملحة للمساعدات، مما سلط الضوء على الوضع المزري في أوكرانيا. وعلى الرغم من مقاومة الجمهوريين، يظل الديمقراطيون ملتزمين بإيجاد حل، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية. ومع ذلك، هناك عدم يقين بشأن الجدول الزمني لحل النزاع بشأن سياسة الحدود، حيث أشار بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه قد لا يتم حله قبل نهاية العام. ولم يكن التصويت لصالح تقديم حزمة المساعدات الخارجية كافيا لأنه فشل في تلبية الحد الأدنى المطلوب. ويعتزم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ طرح هذا الإجراء مرة أخرى في المستقبل. ويطالب الجمهوريون بتغييرات كبيرة في سياسة أمن الحدود بالتزامن مع المساعدات الخارجية، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى إجماع بين الحزبين حول هذه القضية المثيرة للجدل. ويحدث هذا الجمود في خضم الصراع بين إسرائيل وحماس والمعركة التي تخوضها أوكرانيا ضد العدوان الروسي، مما يزيد من الحاجة الملحة للمساعدات ويشكل مخاطر جسيمة على الأمن القومي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

-

الجمود في مجلس الشيوخ: الجدل حول سياسة الحدود يعرض المساعدات الخارجية للخطر

ملخص: وصلت مفاوضات مجلس الشيوخ إلى طريق مسدود بسبب الصدام الحزبي الشديد حول سياسة الحدود، مما يعرض للخطر توفير المساعدات الخارجية لحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين. ويزيد هذا المأزق من المخاوف مع نفاد الوقت بالنسبة لأوكرانيا، التي تحتاج إلى الدعم بشكل عاجل. أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عن استيائهم من خلال عرقلة تقدم المساعدات الخارجية، مشيرين إلى فشل الحزمة في معالجة سياسة الحدود والهجرة. لقد أصبحت قضية الهجرة المثيرة للانقسام تاريخيا مرتبطة بشكل معقد بالحزمة التشريعية التي تهدف إلى مساعدة الحلفاء مثل إسرائيل وأوكرانيا. أدت مطالبة الجمهوريين بتغيير سياسة الحدود إلى تفاقم التوترات في الكابيتول هيل، حتى أنها أدت إلى مباراة صراخ مثيرة للجدل خلف أبواب مغلقة خلال جلسة إحاطة سرية. ومع اقتراب جدول أعمال الكونجرس من نهايته، هناك شعور بالإلحاح بين المشرعين لإيجاد حل قبل عطلة العطلة. وأعرب السيناتور الديمقراطي جون تيستر من ولاية مونتانا عن استعداده للعمل خلال العطلات إذا لزم الأمر، مسلطًا الضوء على أهمية التوصل إلى اتفاق وسط. ومع ذلك، هناك شكوك حول الجدول الزمني للمفاوضات، حيث يعترف السيناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين، بأنه قد لا يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. ولم يكن التصويت الإجرائي لصالح تقديم حزمة المساعدات الخارجية كافيا، حيث انخفض إلى ما دون عتبة الستين صوتا المطلوبة. وغير زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر تصويته إلى "لا" كخطوة تكتيكية، مما يضمن إمكانية إعادة تقديم الإجراء في المستقبل. وعلى الرغم من النكسة، لا يزال الديمقراطيون ملتزمين بإيجاد حل، في حين يصر الجمهوريون على أن المساعدات الخارجية مشروطة بتغييرات كبيرة في سياسة أمن الحدود. ونشأ هذا المأزق خلال الصراع بين إسرائيل وحماس ومعركة أوكرانيا المستمرة ضد العدوان الروسي. ويؤكد تحذير من البيت الأبيض على المخاطر الحاسمة التي تهدد الأمن القومي إذا لم تتم الموافقة على المزيد من المساعدات. صرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن الجمهوريين سيستمرون في منع مشروع القانون حتى تتم معالجة المخاوف الأمنية على الحدود بشكل مناسب، معتبرين إياه مسألة ذات أولوية قصوى للأمن القومي.