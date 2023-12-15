تهانينا لمعلمي VyStar لعام 2024 الذين وصلوا إلى نصف النهائي!

في إعلان مثير، تم الكشف عن المتأهلين لنصف النهائي الخمسة عشر لجائزة VyStar Teacher of the Year المرموقة لعام 15. يمثل هؤلاء الأفراد مجموعة متنوعة من المعلمين، ويعرضون كلاً من المحاربين القدامى المتمرسين وأولئك الذين هم في بداية حياتهم المهنية. ومن بين هؤلاء المتنافسين الواعدين، سيتقدم خمسة للتنافس على اللقب النهائي لمعلم العام في مقاطعة دوفال.

سيتم الكشف عن الفائز بالجائزة المرموقة في 20 يناير 2024، في حفل توزيع جوائز EDDY السنوي المرتقب. يعد هذا الحدث بمثابة فرصة للتعرف على الإنجازات المتميزة للمعلمين في مقاطعة دوفال والاحتفال بها، وتسليط الضوء على مساهماتهم التي لا تقدر بثمن في نظام التعليم.

وجاءت المتأهلون إلى نصف النهائي على النحو التالي:

- آنا أندينماتن من مدرسة ماندارين أوكس الابتدائية

- جازلين كلارك من مدرسة أرلينغتون المتوسطة

- ألانا ديفيس من IDEA Bassett College Prep

- جوستافو جوزمان من مدرسة تيري باركر الثانوية

- ماريسا هاين من مدرسة عليماكاني الابتدائية

– ديبورا ليبر من أكاديميات فرانك إتش بيترسون للتكنولوجيا

– أشلين لوبينسكي من أكاديمية ريفر سيتي للعلوم والابتكار

- تونيا روبنسون ماكنير من مدرسة هايد جروف الابتدائية

- ماريا روكر من أكاديمية KIPP Impact

- كيمبرلي سيدجويك من مدرسة أرلينغتون هايتس الابتدائية

- كاتريس شورتر من مدرسة ساحل المحيط الأطلسي الثانوية

- ليونارد سميث من مدرسة فورت كارولين الابتدائية

- جينيفر سترالي من مدرسة بحيرة لوسينا الابتدائية

- تيري آن توريس من مدرسة سان خوسيه الابتدائية

- جوانا زارجون من مدرسة لوف جروف الابتدائية

لمعرفة المزيد عن كل متأهل لنصف النهائي، بما في ذلك السيرة الذاتية المختصرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق جاكسونفيل للتعليم العام (JPEF).

إن المنافسة على جائزة VyStar Teacher of the Year شرسة، وقد أثبت هؤلاء المتأهلون إلى الدور قبل النهائي المتميزون بالفعل تفانيهم والتزامهم بتعليم طلابهم. بينما ننتظر بفارغ الصبر الإعلان النهائي، دعونا نحتفل بهؤلاء المعلمين الرائعين والتأثير الهائل الذي لديهم في تشكيل مستقبل مجتمعنا.