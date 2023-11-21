عروض جديدة على موديلات Apple MacBook وMacBook Pro متاحة على أمازون كندا

إذا كنت في السوق لشراء جهاز Apple MacBook أو MacBook Pro جديد، فأنت محظوظ. كشفت أمازون كندا مؤخرًا عن جولة جديدة من الصفقات، حيث تقدم خصومات كبيرة على موديلات مختارة. سواء كنت طالبًا أو محترفًا أو متحمسًا للتكنولوجيا، فهذه فرصة تستحق الاهتمام.

أحد العروض المميزة هو جهاز Apple 2022 MacBook Pro المزود بشريحة M2 المرتقبة وشاشة Retina مقاس 13 بوصة. يتوفر هذا الكمبيوتر المحمول القوي والأنيق حاليًا بسعر 1,399 دولارًا فقط، مما يوفر لك خصمًا كبيرًا بنسبة 18% على السعر الأصلي.

ومن الصفقات البارزة الأخرى جهاز Apple 2021 MacBook Pro بشاشة مقاس 16 بوصة وشريحة Apple M1 Max الرائعة. بسعر 3,299 دولارًا، يمكنك توفير خصم كبير بنسبة 25% على هذا الجهاز المتطور، والمزود بوحدة معالجة مركزية ذات 10 مراكز.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات أكثر بأسعار معقولة، تتوفر طرازات Apple 2020 MacBook Pro وMacBook Air بأسعار مخفضة أيضًا. يمكن أن يكون جهاز MacBook Pro 2020، المزود بشريحة Apple M1، ملكك مقابل 1,442 دولارًا فقط، مع خصم بنسبة 26%. وفي الوقت نفسه، يبلغ سعر جهاز MacBook Air 2020 خفيف الوزن والمحمول، والذي يتميز بشريحة Apple M1 وشاشة Retina مذهلة مقاس 13 بوصة، حاليًا 1,484 دولارًا أمريكيًا، مما يوفر لك خصمًا بنسبة 10% على التكلفة العادية.

هذه مجرد أمثلة قليلة على العروض الرائعة المتاحة على أمازون كندا لموديلات Apple MacBook وMacBook Pro. قم بزيارة موقع أمازون كندا لتصفح المجموعة الكاملة والاستفادة من هذه العروض محدودة المدة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني الوثوق بالأسعار والصفقات المقدمة على أمازون كندا؟

نعم، يعد أمازون كندا سوقًا إلكترونيًا حسن السمعة ومعروفًا بأسعاره التنافسية وصفقاته الموثوقة. ومع ذلك، من الجيد دائمًا مقارنة الأسعار عبر منصات متعددة لضمان حصولك على أفضل صفقة ممكنة.

2. هل هذه العروض متاحة لفترة محدودة فقط؟

نعم، عادةً ما تكون هذه الصفقات محدودة المدة، لذا يوصى بالاستفادة منها في أقرب وقت ممكن. ضع في اعتبارك أن التوفر قد يختلف، لذا تحقق من قائمة المنتجات للحصول على أحدث المعلومات.

3. هل طرازات Apple MacBook وMacBook Pro هذه هي أحدث الإصدارات المتوفرة؟

قد تشمل النماذج المدرجة في الصفقات أحدث الإصدارات والأجيال السابقة. من الضروري قراءة أوصاف المنتج بعناية لتحديد المواصفات الدقيقة للجهاز الذي تهتم به.

مصادر:

- الامازون كندا