Sega وRovio يتحدان: يبدأ عصر Transmedia الجديد

لقد مهدت Sega وRovio الطريق لتعاون رائد في عالم ترانسميديا. كشف Shuji Utsumi، المدير التنفيذي للعمليات في Sega ورئيس Transmedia، مؤخرًا عن المستقبل المثير الذي ينتظر الشركتين في RovioCon 23 في هلسنكي.

أكد أوتسومي على التزام Sega بتوسيع امتيازاتها الأساسية إلى عالم ترانسميديا. بالاعتماد على نجاح Angry Birds، سلط الضوء على كيفية عمل Sega بالفعل على استراتيجية شاملة لنقل الوسائط. تعد Sonic، شخصية Sega المحبوبة، في طليعة هذه الحركة، حيث تظهر في وسائط مختلفة مثل الألعاب (بما في ذلك Web3 عبر منصات مثل Roblox)، ومجموعات Lego، والأفلام. اعترف أوتسومي بالنمو السريع لوسائل النقل المادية والرقمية وأعرب عن حماسه للإمكانيات التي يقدمها.

علاوة على ذلك، أكد أوتسومي على أهمية منصة الهاتف المحمول في هذا العصر الجديد. ومع اعترافه بالضعف النسبي لشركة Sega في هذا المجال، فقد كشف أن الاستحواذ على Rovio يهدف إلى معالجة هذه الفجوة. إن خبرة Rovio ونجاحها في ألعاب الهاتف المحمول تجعلها إضافة أساسية لرحلة Transmedia الخاصة بـ Sega. وكدليل على تقدم تعاونهم، أعلن أوتسومي أن Rovio تعمل بالفعل على مشاريع ألعاب تضم Sonic وتستكشف عناوين IP شعبية أخرى مثل Yakuza وPersona.

الشراكة هي طريق ذو اتجاهين. اعترف أوتسومي بإنجازات روفيو في مجال ترانسميديا، بما في ذلك الأفلام والترخيص والترفيه القائم على الموقع في العالم الحقيقي. وأشار أيضًا إلى إمكانية جلب Angry Birds IP إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم، وهي المجالات التي بنت فيها Sega علاقات قوية. تم الاحتفاظ بالتفاصيل حول المنتجات القادمة طي الكتمان، لكن أوتسومي وعد بأشياء مثيرة ستأتي في المستقبل القريب.

مع تزايد الترقب، بدأ المشجعون بالفعل في التكهن حول احتمالات التقاطع بين عناوين IP الخاصة بـ Sega وRovio. تتراوح الاقتراحات من مجموعات طموحة مثل "Total Angry Sonic Football Manager War" إلى مجموعات غير متوقعة. تم إعداد المسرح لرحلة ترانسميديا ​​​​التي ستأسر الجماهير عبر الوسائط والمنصات المختلفة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ترانسميديا؟

ج: تشير Transmedia إلى ممارسة توسيع القصة أو الملكية الفكرية (IP) عبر أشكال مختلفة من الوسائط، مثل الأفلام وألعاب الفيديو والكتب والبضائع. إنها تتيح تجربة رواية قصص أكثر غامرة وترابطًا.

س: ما هي عناوين IP؟

ج: حقوق الملكية الفكرية، أو الملكية الفكرية، هي إبداعات أصلية مملوكة قانونًا ومحمية، مثل الشخصيات أو القصص أو المفاهيم.

س: هل ستكون هناك ألعاب Sonic وYakuza من Sega وRovio؟

ج: نعم، تعمل Rovio بالفعل على مشاريع ألعاب تضم Sonic وتستكشف عناوين IP أخرى مثل Yakuza وPersona بالتعاون مع Sega. ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل هذه الألعاب.