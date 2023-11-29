Sega توسع محفظة ألعابها المحمولة من خلال الألعاب العرضية Yakuza وPersona

ألمحت شركة Sega، وهي لاعب بارز في صناعة الألعاب، مؤخرًا إلى إمكانية إصدار إصدارات محمولة من سلاسلها الشهيرة Yakuza وPersona. كشف Shuji Utsumi، المدير التنفيذي للعمليات المشارك في Sega، عن هذه الأخبار المثيرة أثناء ظهوره في حدث Roviocon في هلسنكي.

بعد استحواذ Sega على Rovio، الاستوديو الذي يقف خلف Angry Birds، ركزت الشركة على توسيع عروض ألعابها المحمولة. وأعرب أوتسومي عن إيمانه بالإمكانات الهائلة لمنصة الهاتف المحمول، قائلًا: "إن الهاتف المحمول عبارة عن منصة ضخمة بالنسبة لنا. ومن خلال الدمج مع Rovio، أصبحت Sega الآن قادرة على تمهيد الطريق لجماهير ألعاب الهاتف المحمول العالمية.

في حين أن Sonic كانت امتيازًا رئيسيًا لشركة Sega، أكد أوتسومي أن Yakuza وPersona، وهما عنوانان IP رئيسيان آخران، يمكن أن يستفيدا بشكل كبير من التوسع في سوق الهاتف المحمول. وألمح إلى التطوير المستقبلي للألعاب العرضية المبنية على هذه السلسلة المحبوبة، مما يضيف طبقة أخرى من الإثارة للجماهير.

بالإضافة إلى ألعاب الهاتف المحمول، ذكر أوتسومي اهتمام Sega بخدمات ألعاب الاشتراك مثل Netflix وApple Arcade وXbox Game Pass. وهذا يعكس رغبة الشركة في استكشاف طرق جديدة والتفاعل مع جمهور أوسع.

كان قرار Sega بالاستحواذ على Rovio مدفوعًا برغبتها في تعزيز مجموعة ألعاب الهاتف المحمول ذات الخدمة المباشرة. ومن خلال الاستفادة من خبرة Rovio في تشغيل ألعاب الهاتف المحمول الناجحة، تهدف Sega إلى جلب ألقابها الحالية والمستقبلية إلى سوق ألعاب الهاتف المحمول العالمي.

مع الإصدارات الأخيرة من عروض Apple Arcade الحصرية مثل ChuChu Rocket! Universe، وSonic Racing، وSonic Dream Team، وFootball Manager 2024 Touch على كل من Apple Arcade وNetflix، وقد أظهرت Sega بالفعل التزامها بتوسيع وجودها في خدمات الألعاب القائمة على الاشتراك.

بينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر وصول الألعاب العرضية Yakuza وPersona على الأجهزة المحمولة، فمن المؤكد أن تحركات Sega الإستراتيجية في ساحة الألعاب المحمولة ستجلب تجارب جديدة للاعبين في جميع أنحاء العالم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل ستصدر Sega إصدارات محمولة من ألعاب Yakuza وPersona؟

ج: ألمح شوجي أوتسومي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Sega، إلى إمكانية وجود عروض فرعية للهواتف المحمولة لهذه الامتيازات.

س: لماذا استحوذت شركة Sega على شركة Rovio؟

ج: تهدف شركة Sega إلى تعزيز مجموعة ألعاب الهاتف المحمول الخاصة بالخدمة المباشرة من خلال الاستفادة من خبرة Rovio في تشغيل ألعاب الهاتف المحمول.

س: هل تستكشف Sega خدمات ألعاب الاشتراك؟

ج: نعم، أعربت شركة Sega عن اهتمامها بمنصات مثل Netflix وApple Arcade وXbox Game Pass للوصول إلى جمهور أوسع.

س: ما هي بعض الإصدارات الأخيرة من Sega على Apple Arcade وNetflix؟

ج: أطلقت Sega عناوين مثل ChuChu Rocket! Universe وSonic Racing وSonic Dream Team وFootball Manager 2024 Touch.