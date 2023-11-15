جهود الاستحواذ على Microsoft تفشل مع رفض SEGA للصفقة

وصلت خطط الاستحواذ الطموحة لشركة Microsoft إلى طريق مسدود حيث رفض الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) في SEGA أي احتمال للتوصل إلى صفقة. يسعى عملاق التكنولوجيا بنشاط إلى توسيع محفظته من خلال مغازلة العديد من الاستوديوهات، حيث حقق الاستحواذ الأخير على Activision Blizzard نجاحًا ملحوظًا. ومع ذلك، أعرب المدير التنفيذي للعمليات في SEGA عن امتنانه للاهتمام الذي أبدته الشركات لكنه ذكر أنهم لا يتوقعون حدوث مثل هذه الصفقة.

وسط الشائعات المنتشرة في صناعة الألعاب، انتشرت التكهنات بأن Microsoft قد وضعت أنظارها على SEGA. ومع ذلك، أوضح مدير العمليات أنه لم يتم إجراء أي مفاوضات أو مناقشات ملموسة. في حين تعترف شركة SEGA بأن ملكيتها الفكرية الجذابة وإمكاناتها غير المستغلة قد استحوذت على انتباه المشترين المحتملين، إلا أنهم يظلون ملتزمين بمسارهم المستقل.

يرتكز موقف SEGA الثابت بشأن الاستقلال على اعتقادها بأن المالك القوي ليس شرطًا أساسيًا لنجاحها. بفضل تاريخها الغني وقاعدة جماهيرية مخلصة، أثبتت SEGA قدرتها على التنقل في مشهد الألعاب شديد التنافسية دون الاعتماد على شراكات أو عمليات استحواذ خارجية.

وينتظر مجتمع الألعاب بفارغ الصبر الكشف عن مشاريع SEGA المستقبلية، حيث تواصل الشركة تسخير عناوين IP المميزة الخاصة بها لتقديم تجارب ألعاب مبتكرة. ومع استمرار شركة SEGA في التركيز على رسم مسارها الخاص، ستلاحظ الصناعة ما إذا كانت رؤية Microsoft تتوافق مع قوة الألعاب اليابانية في المستقبل.

أسئلة وأجوبة س: هل تخطط Microsoft للاستحواذ على SEGA؟

ج: لا، أكد المدير التنفيذي للعمليات في SEGA أنه لا توجد صفقة مطروحة، رافضًا أي احتمال لاستحواذ Microsoft. س: لماذا تعتبر SEGA فرصة جذابة للاستحواذ؟

ج: تمتلك SEGA حقوق ملكية فكرية قيمة (IPs) وإمكانات غير مستغلة، مما يجعلها هدفًا جذابًا للشركات التي تتطلع إلى تعزيز محافظ ألعابها. س: ما هو موقف SEGA من الاستقلال؟

ج: تحافظ شركة SEGA على التزام قوي بالاستقلالية وتعتقد أن المالك القوي ليس ضروريًا لتحقيق نجاحها المستمر.