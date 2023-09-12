وكالة الفضاء الأوروبية تكشف عن الصور النهائية للهبوط الناري للمركبة الفضائية التي تعمل على تحديد خصائص الرياح

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن الصور الأخيرة لمركبتها الفضائية الرائدة "أيولوس" أثناء هبوطها في الغلاف الجوي للأرض. أيولوس، الذي سمي على اسم إله الرياح اليوناني، كان أول قمر صناعي مخصص لتتبع الرياح الأرضية لدراسات المناخ والأرصاد الجوية.

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية رسمًا متحركًا يتكون من آخر ثماني صور رادارية التقطها عولس. توضح الصور كيف بدأت المركبة الفضائية في الانهيار أثناء تفاعلها مع الغلاف الجوي للأرض بسرعة مدارية تقريبًا. هذه الصور بمثابة وداع للمهمة وإرثها الدائم.

قبل هبوطه، نفذ عولس عملية إعادة دخول مدعومة عن طريق خفض مداره تدريجيًا باستخدام الوقود المتبقي ثم إيقاف تشغيل أدواته. هذا الإنجاز الرائع جعلها أول مركبة فضائية تحاول مثل هذه المناورة. صدرت الأوامر النهائية للمركبة الفضائية في 28 أغسطس، وبعد ذلك استخدم معهد فراونهوفر في ألمانيا هوائي الرادار TIRA الخاص به لتتبع عولس لمدة أربع دقائق تقريبًا، مما أدى إلى إنتاج الألوان التي تشير إلى شدة إشارة الرادار.

بعد إعادة الدخول، احترق حوالي 80% من عولس عند هبوطه، ولم يتبق سوى 20% من القمر الصناعي سليمًا أثناء مغامرته فوق القارة القطبية الجنوبية. تهدف عملية إعادة الدخول إلى اختبار طرق جديدة لتقليل المخاطر المرتبطة بوصول الحطام إلى الأرض. لقد نجح في تقليل المخاطر المنخفضة وتقليل الوقت غير المنضبط في المدار، مما قلل من احتمالية الاصطدام بالأقمار الصناعية الأخرى.

ستساعد المعرفة المكتسبة من إعادة الدخول هذه في صياغة خطط نهاية العمر للمهام المستقبلية. يجسد عولس أهمية الرحلات الفضائية المستدامة والعمليات المسؤولة، حيث تقوم وكالة الفضاء الأوروبية بتوسيع توجيهاتها لأطول فترة ممكنة خلال المهمة.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)