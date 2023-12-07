قوائم انتظار هيئة الإسكان الجديدة مفتوحة في مواقع مختلفة

أعلن عدد من سلطات الإسكان في مختلف الولايات مؤخرًا عن فتح قوائم الانتظار الخاصة بهم لبرامج الإسكان الميسور التكلفة. وتهدف هذه البرامج إلى تقديم المساعدة للأفراد والأسر المحتاجة للدعم السكني.

في بوسير باريش، لويزيانا، أطلقت هيئة الإسكان في بوسير باريش قائمة انتظار القسم 8. ستكون هذه القائمة مفتوحة في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2023، مع قبول 1,000 طلب فقط. سيحدد نظام اليانصيب بعد ذلك 1,000 متقدم محظوظ وموقعهم في القائمة.

وفي الوقت نفسه، فتحت هيئة الإسكان في مقاطعة ديكالب في جورجيا قائمتي انتظار للقسائم القائمة على المشاريع. القائمة الأولى مخصصة لكبار السن في مساكن كولومبيا سينيور ريزيدنسيز في فورست هيلز، بينما الثانية مخصصة للعائلات في محطة فينيكس. وندعو المتقدمين إلى تقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن، حيث ستبقى قوائم الانتظار مفتوحة حتى إشعار آخر.

وإلى الغرب، تقبل هيئة الإسكان في مقاطعة فينتورا في كاليفورنيا طلبات الحصول على قوائم انتظار القسائم القائمة على المشاريع. العقاران المدرجان في هذه القوائم هما Oak Creek Senior Villas في Thousand Oaks وRancho Sierra Senior Apartments في Camarillo. يُنصح الأفراد المهتمين بالاتصال بهيئة الإسكان في مقاطعة فينتورا للحصول على تفاصيل الطلب الضرورية.

أخيرًا، فتحت هيئة إعادة التطوير والإسكان في تشيسابيك في فرجينيا قائمة الانتظار الخاصة بها للحصول على سكن دائم للأشخاص المشردين غير المتزوجين. العقارات المدرجة في هذه القائمة هي South Bay Apartments في بورتسموث، وHeron's Landing في تشيسابيك، وCypress Landing في تشيسابيك (حصريًا للمحاربين القدامى المشردين).

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات السكن بأسعار معقولة، فمن المفيد أيضًا التحقق من إعلانات قائمة الانتظار السابقة، حيث لا تزال العديد من القوائم مفتوحة. يمكن لقوائم الانتظار هذه أن توفر فرصًا قيمة للأفراد والأسر التي تحتاج إلى سكن مستقر.