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يكشف خبير Warzone عن ارتباط قوي ومثالي ضد المعسكرين ومستخدمي Riot Shield

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
يكشف خبير Warzone عن ارتباط قوي ومثالي ضد المعسكرين ومستخدمي Riot Shield

اكتشف خبير Warzone ومنشئ المحتوى، Metaphor، مؤخرًا مرفقًا قليل الاستخدام ولكنه فعال للغاية وهو مثالي لمواجهة المعسكرين ومستخدمي Riot Shield. المرفق المعني هو الملحق KL40-M2 Drill الموجود أسفل الماسورة، والذي يمكن تجهيزه بسلاح Kastov 762.

في تجربة حديثة، اكتشف Metaphor أن ملحق KL40-M2 تم التغلب عليه بشكل مدهش. إنه يعمل بشكل أساسي كقاذفة Drill Charge، مما يسمح للاعبين بإطلاق ما يصل إلى 7 Drill Charges تجاه الأعداء أثناء استخدام السلاح. وهذا يمنح اللاعبين القدرة على "إرسال بريد عشوائي" إلى Drill Charges، مما يجعلها أداة هائلة للغاية في القتال.

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام هذا المرفق هي توافقه مع ميزة Fast Hands Perk، والتي تسمح بإعادة التحميل السريع لقاذفة Drill Charge. يتيح ذلك للاعبين إطلاق القنابل بسرعة، مما يتسبب في أضرار جسيمة وربما تدمير مباني بأكملها.

علاوة على ذلك، يوفر ملحق KL40-M2 أيضًا استقرارًا للارتداد، مما يجعله ملحقًا شاملاً يعزز القدرات الهجومية والدفاعية. يعتقد Metaphor أن هذا المرفق ليس مجرد حداثة، بل هو خيار قابل للتطبيق تمامًا للاعبي Warzone الذين يتطلعون إلى تبديل عتادهم.

علاوة على ذلك، أثبت هذا الملحق فعاليته بشكل خاص ضد مستخدمي Riot Shield وأولئك الذين يخيمون في المباني. تتيح قدرتها على إطلاق عدة شحنات حفر للاعبين اختراق دفاعات Riot Shield وإخراج المعسكر من أماكن اختبائهم.

توصي الاستعارة بشدة بأن يقوم اللاعبون بتجربة هذا المرفق، لأنه يمكن أن يغير ديناميكيات اللعب بشكل جذري. لفتح ملحق KL40-M2، يجب على اللاعبين لصق 10 شحنات حفر على لاعبي العدو، وهو ما يمكن إنجازه بسرعة نسبيًا على خريطة الشحن 24/7 في Modern Warfare 2.

في الختام، ظهر ملحق KL40-M2 Drill الموجود أسفل الماسورة كخيار غير مستخدم ولكنه قوي للغاية للاعبي Warzone. إن قدرتها على إطلاق العديد من عمليات Drill Charges تجعلها أداة قيمة ضد المعسكرين ومستخدمي Riot Shield. بفضل ميزة Fast Hands Perk واستقرار الارتداد، أثبت هذا الملحق أنه يغير قواعد اللعبة. جربها واستمتع بتجربة مستوى جديد من الهيمنة في ساحة المعركة.

مصادر:
– جوزيف باسكوليس، خبير Dexerto Warzone، 11 سبتمبر 2023.

By روبرت أندرو

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