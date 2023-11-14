تقدم أمازون حاليًا صفقة مذهلة على جهاز Apple iPad 2021 بوصة Wi-Fi 10.2GB اللوحي الجديد لعام 64. لفترة محدودة، يمكنك الحصول على هذا الجهاز اللوحي المذهل مقابل 249 دولارًا فقط، مما يوفر حوالي 25% من سعر التجزئة العادي البالغ 329 دولارًا. هذا هو أقل سعر رأيناه لجهاز iPad الأقل تكلفة. والجزء الأفضل؟ ليس عليك الانتظار حتى الجمعة السوداء لتحصل على هذه الصفقة، فهي متاحة الآن!

على الرغم من سعره المناسب للميزانية، فإن جهاز Apple iPad 2021 مليء بالميزات التي تجعله جهازًا قويًا ومتعدد الاستخدامات. مدعومًا بشريحة Apple A13 Bionic، يوفر هذا الجهاز اللوحي أداءً رائعًا لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. توفر شاشة Retina مقاس 10.2 بوصة تجربة بصرية مشرقة وواضحة، سواء كنت تعمل أو تدرس أو تستمتع بالمحتوى الترفيهي المفضل لديك.

يتيح لك جهاز iPad المجهز بالكاميرات الأمامية والخلفية، البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة من خلال مكالمات الفيديو، مع التقاط لحظات خاصة بصور ومقاطع فيديو عالية الجودة. تصميمه الأنيق وبنيته خفيفة الوزن تجعل من السهل اصطحابه أثناء التنقل، وهو مثالي للسفر أو التنقل.

على الرغم من توفر طراز iPad أحدث لعام 2022، إلا أنه يأتي بسعر أعلى يبدأ من 440 دولارًا. إذا لم تكن بحاجة إلى أحدث الترقيات للمعالج والشاشة، فإن iPad 2021 يقدم قيمة رائعة مقابل أموالك. لماذا تنفق المزيد على الميزات التي لن تستخدمها بكامل إمكاناتها؟

لا تفوت هذه الصفقة المذهلة! تفضل بزيارة أمازون الآن لتحصل على جهاز iPad iPad 2021 مقاس 10.2 بوصة وسعة 64 جيجابايت مقابل 249 دولارًا فقط واستمتع بجميع مزايا امتلاك جهاز iPad موثوق به ومليء بالميزات.

الأسئلة المتكررة

هل جهاز Apple iPad 2021 مقاس 10.2 بوصة وسعة 64 جيجابايت جديد تمامًا؟

نعم، إنه جديد تمامًا ويأتي مع ضمان Apple لمدة عام.

هل يمكنني استخدام Apple iPad لأغراض العمل والمدرسة؟

قطعاً! iPad عبارة عن جهاز لوحي كامل الميزات يمكن استخدامه في مهام مختلفة، بما في ذلك أنشطة العمل والمدرسة والترفيه.

هل هناك أي خصومات إضافية متاحة ليوم الجمعة الأسود؟

على الرغم من أننا نتوقع رؤية نفس السعر يوم الجمعة السوداء، فمن الجيد دائمًا مراقبة أي خصومات أو عروض ترويجية إضافية قد تكون متاحة خلال تلك الفترة. راجع دليلنا لصفقات Amazon Black Friday لمزيد من المعلومات.