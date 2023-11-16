إطلاق العنان لإمكانات الساعات النووية: عصر جديد من ضبط الوقت الدقيق

لعقود من الزمن، اعتمد العلماء على الساعات الذرية كمعيار ذهبي لقياس الوقت. هذه الساعات، المبنية على الانتقال الكمي للإلكترونات داخل الذرات، كانت دقيقة بشكل لا يصدق، تصل إلى ثانية واحدة تقريبًا خلال 300 مليون سنة. ومع ذلك، فقد عرف الباحثون منذ فترة طويلة أنه كان من الممكن تحقيق قدر أكبر من الدقة باستخدام نوع مختلف من الساعات – الساعة النووية.

والآن، اتخذ فريق من العلماء من مختبر أرجون الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، وجامعة تكساس إيه آند إم، والعديد من المؤسسات الأوروبية، خطوة مهمة نحو تحقيق إمكانات الساعات النووية. في دراسة رائدة نُشرت في مجلة Nature، استخدم الفريق أشعة سينية لإثارة حالة نووية طويلة الأمد في سكانديوم-45، وهو عنصر شائع الاستخدام في مكونات الفضاء الجوي والمعدات الرياضية.

تختلف الساعات النووية عن الساعات الذرية في آليتها الأساسية. وبينما تعتمد الساعات الذرية على التحولات الإلكترونية، فإن الساعات النووية تستغل التذبذب الطبيعي للنواة في مركز الذرة. وهذا يجعل الساعات النووية أكثر مناعة ضد الاضطرابات مثل التغيرات في درجات الحرارة أو المجالات الكهرومغناطيسية، مما يضمن دقة واستقرارًا أعلى.

ويمثل نجاح هذه التجربة معلما رئيسيا في تطوير الساعات النووية. في السابق، لم تكن مصادر الأشعة السينية الموجودة قادرة على توفير الركلة اللازمة لبدء تذبذبات النواة وكشفها بشكل فعال. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في مصادر الليزر الإلكتروني الخالي من الأشعة السينية (XFEL)، مثل منشأة XFEL الأوروبية في هامبورغ، ألمانيا، جعلت من الممكن تحويل النظرية إلى واقع.

ومن خلال ضبط طاقة الأشعة السينية بعناية، تمكن الباحثون من اكتشاف الرنين النووي داخل سكانديوم-45 بدقة. أكد اكتشاف ما يقرب من 93 حدثًا من أحداث الاضمحلال النووي وجود الرنين وسمح بالتحديد الدقيق لطاقته، وهو أكثر دقة بمقدار 250 مرة مما كان معروفًا سابقًا.

إن الآثار المترتبة على هذا الاختراق كبيرة. إنه يمهد الطريق لتحقيقات حساسة للغاية للخصائص الطبيعية مثل الجاذبية ويتيح اختبارات الفيزياء الأساسية التي تعتمد على قياسات دقيقة للوقت أو التردد. إن تطوير الساعات النووية قد يحدث ثورة في فهمنا للكون ويفتح آفاقا جديدة للاستكشاف العلمي.

ورغم أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أولية حاسمة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. من الضروري إجراء المزيد من الدراسات حول الرنين وتطوير مصادر أكثر تقدمًا للأشعة السينية لفتح إمكانات الساعات النووية بشكل كامل. ومع ذلك، فإن مستقبل ضبط الوقت الدقيق يبدو أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.

أسئلة وأجوبة:

ما الفرق بين الساعة الذرية والساعة النووية؟

تعتمد الساعات الذرية على الانتقال الكمي للإلكترونات داخل الذرات من أجل ضبط الوقت بدقة، بينما تسخر الساعات النووية التذبذب الطبيعي للنواة في مركز الذرة. توفر الساعات النووية دقة واستقرارًا أعلى مقارنة بالساعات الذرية.

لماذا الساعات النووية أكثر مناعة ضد الاضطرابات؟

الساعات النووية أقل عرضة للاضطرابات الخارجية مثل التغيرات في درجات الحرارة أو المجالات الكهرومغناطيسية لأنها تقيس تذبذب النواة نفسها، وهي أكثر استقرارًا ومرونة.

ما هي التطبيقات المحتملة للساعات النووية؟

تمتلك الساعات النووية القدرة على تعزيز فهمنا للجاذبية والنسبية والظواهر الفيزيائية الأخرى مثل المادة المظلمة بشكل كبير. ويمكنها أيضًا إحداث ثورة في مجسات حساسة للغاية للخصائص الطبيعية وتمكين اختبارات الفيزياء الأساسية التي تعتمد على قياسات دقيقة للوقت أو التردد.

ما أهمية التجربة الأخيرة مع السكانديوم-45؟

يمثل الإثارة الناجحة لحالة نووية طويلة العمر في سكانديوم-45 باستخدام أشعة الأشعة السينية علامة بارزة في تطوير الساعات النووية. إنه يوضح جدوى الساعات النووية العملية ويفتح إمكانيات جديدة لضبط الوقت الدقيق والاستكشاف العلمي.