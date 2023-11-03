هل السفر عبر الزمن مفهوم خيالي؟

لقد أسر السفر عبر الزمن الخيال البشري، وظهر في كل من النظريات العلمية والأعمال الخيالية. في حين أن احتمالات السفر عبر الزمن لا تزال تبدو بعيدة، فقد ألقت الأبحاث الحديثة ضوءًا جديدًا على فهمنا لهذا المفهوم. وخلافا للاعتقاد الشائع، اكتشف العلماء أن الزمن لا يمكنه التحرك إلا في اتجاه واحد في الكون.

كشفت دراسة أجراها فريق بقيادة البروفيسور المساعد ماتياس كويفوروفا من جامعة شرق فنلندا، عن رؤى رائدة حول العلاقة بين الضوء والوقت. تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن الوقت يعمل بشكل خطي، مما يمنع أي إمكانية للسفر إلى الوراء في الوقت المناسب. وركز الباحثون على سلوك الضوء أثناء مروره عبر أوساط مختلفة. في حين أنه من المعروف أن سرعة الضوء تتغير عندما يواجه واجهة ما، إلا أن الآليات الدقيقة ظلت لغزًا لفترة طويلة.

يقترح بحث كويفوروفا أن الكون يتكون من بعد فضائي واحد وبُعد زمني واحد. ومن خلال استكشاف ما يحدث لزخم الضوء عند السطح البيني، اكتشف الفريق حلاً يفترض أن الوقت لا يمكنه التحرك إلا للأمام. هذا التفسير الأنيق، المشتق من معادلة الموجة القياسية في أبعاد 1+1، يتحدى الفهم التقليدي للسفر عبر الزمن.

وقد علق البروفيسور ماركو أورنيغوتي، وهو عضو بارز في الدراسة، على النتائج من خلال الإشارة إلى الجدل الشهير بين أبراهام ومينكوفسكي. يتمحور هذا النقاش حول زخم الضوء عندما يدخل إلى وسط ما. قادتهم رؤى الفريق الرائدة إلى تحديد "زمن مناسب" للموجة، مشابه للنظرية النسبية العامة.

في حين أن السفر عبر الزمن يظل طموحًا طويل الأمد للكثيرين، فإن هذا البحث يؤكد أن العودة بالزمن إلى الوراء هو أمر مستحيل لا يمكن التغلب عليه. إن فكرة العودة إلى الماضي، كما يتم تصويرها في كثير من الأحيان في الخيال، متجذرة بقوة في عالم الخيال. مع استمرار العلماء في كشف أسرار الزمن، يتعمق فهمنا للكون وقوانينه الأساسية.

الأسئلة المتكررة

هل يمكننا السفر عبر الزمن؟

وفقاً لأبحاث حديثة، لا يمكن للزمن أن يتحرك للأمام إلا في الكون. يظل مفهوم السفر عبر الزمن نظريًا ولم يتم دعمه بالأدلة العلمية.

ماذا كشفت الدراسة؟

وتشير الدراسة التي أجراها البروفيسور المساعد ماتياس كويفوروفا وفريقه إلى أن الزمن يتحرك بشكل خطي، مما يمنع إمكانية العودة بالزمن إلى الوراء. لقد ركزوا على سلوك الضوء في السطوح البينية واقترحوا حلاً يعتمد على تحرك الزمن حصريًا للأمام في الكون.

ما هو جدل أبراهام مينكوفسكي؟

كان جدل أبراهام-مينكوفسكي يدور حول زخم الضوء عندما يدخل إلى وسط ما. يعتقد مينكوفسكي أن الزخم يزداد، بينما يرى أبراهام أنه يتناقص. وتقدم الدراسة الحديثة رؤى جديدة من خلال تخصيص "الوقت المناسب" للموجة، على غرار مبادئ النسبية العامة.