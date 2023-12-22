إضافة الماء قبل طحن حبوب البن: منهج علمي للتخمير

قدمت دراسة حديثة أدلة علمية على أن إضافة كمية صغيرة من الماء إلى حبوب القهوة قبل طحنها يمكن أن يؤدي إلى الحصول على فنجان قهوة أفضل. يظهر البحث المنشور في مجلة Matter أن الرطوبة تقلل من تراكم الكهرباء الساكنة أثناء الطحن، مما يؤدي إلى عملية أنظف وأكثر اتساقًا.

جمعت الدراسة كيميائيين وعلماء براكين من جامعة أوريغون، الذين اكتشفوا اهتمامًا مشتركًا بكيفية اكتساب الجسيمات الصغيرة للشحنات الكهربائية. أدرك كريستوفر هندون، كيميائي القهوة، وجوش مينديز هاربر، عالم البراكين، أن الظاهرة التي لاحظوها في طحن القهوة كانت مشابهة لما درسه مينديز هاربر مع الرماد البركاني. أثار هذا الإدراك تعاونهم لتكييف التكنولوجيا المستخدمة لدراسة البراكين لتحسين تقنيات تخمير القهوة.

وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن الرطوبة تؤثر على كمية الشحن الموجودة على القهوة المطحونة، حيث تعاني التحميص الأخف من شحنة ساكنة أقل مقارنة بالتحميص الداكن بسبب ارتفاع محتواها من الرطوبة الداخلية. ولمواجهة ذلك، وجد الباحثون أن مجرد إضافة كمية صغيرة من الماء إلى الحبوب قبل طحنها كان حلاً فعالاً.

ووفقا لهندون، فإن هذه الطريقة تعزز إمكانية الحصول على القهوة بمجرد تخميرها. ومن خلال تقليل التكتلات والتأكد من وصول الماء إلى جميع رواسب القهوة بالتساوي، فإن النتيجة النهائية هي فنجان قهوة أكثر تركيزًا ونكهة بنسبة 10 بالمائة تقريبًا.

توفر الدراسة أساسًا علميًا لممارسة ربما كان عشاق القهوة يستخدمونها بالفعل بشكل حدسي. الآن، مع هذا الفهم، يمكن لعشاق القهوة اتخاذ خيارات مستنيرة عند إعداد مشروبهم المفضل. من خلال تخمير القهوة بهذه التقنية، لا يمكنهم الاستمتاع بفنجان قهوة أقوى وأكثر تماسكًا فحسب، بل يمكنهم أيضًا تعظيم النكهة والحصول على أقصى استفادة من حبوب القهوة الخاصة بهم.