اكتشف العلماء احتياطيات ضخمة من الليثيوم تحت بحر سالتون في كاليفورنيا

ملخص: كشفت دراسة حديثة بتمويل من وزارة الطاقة (DOE) عن وجود رواسب ضخمة من الليثيوم تحت بحر سالتون في كاليفورنيا. كان بحر سالتون يُعرف سابقًا بأنه أكبر بحيرة في الولاية، ويحظى الآن بالترحيب باعتباره أكبر منجم "للذهب الأبيض" في العالم. ومع تأكيد وجود أربعة ملايين طن من الليثيوم، يقدر العلماء أنه يمكن أن يكون هناك 18 مليون طن، وهو رقم مذهل. ومن المحتمل أن يجعل هذا الاكتشاف الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا من الليثيوم ويساعد في تحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في زيادة عدد السيارات الكهربائية على الطرق الأمريكية.

وفقًا للدراسة، يمكن أن يحتوي بحر سالتون على سلع تبلغ قيمتها حوالي 540 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الطن المتري الواحد من الليثيوم تبلغ حوالي 29,000 دولار. إن الكمية الهائلة من الليثيوم الموجودة تحت البحيرة لديها القدرة على تشغيل أكثر من 300 مليون سيارة كهربائية. ووصف مايكل ماكيبين، أستاذ الكيمياء الجيولوجية بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد وأحد مؤلفي الدراسة، الرواسب بأنها واحدة من أكبر رواسب الليثيوم الملحية في العالم.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في تزايد الحاجة إلى الليثيوم بسبب تزايد شعبية السيارات الكهربائية والطلب على حلول تخزين الطاقة. ويؤكد سامي روث، كاتب عمود المناخ في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن بحر سالتون معروف منذ فترة طويلة باحتوائه على كميات كبيرة من الليثيوم. وقد حاولت العديد من الشركات استخراجه على مر السنين، لكن الاحتياطيات المكتشفة حديثا تتجاوز بكثير التقديرات السابقة.

ومع خطة الرئيس بايدن الطموحة لجعل 50% من المركبات على الطرق الأمريكية تعمل بالكهرباء بحلول عام 2030، يمكن أن يلعب مخزون الليثيوم الضخم هذا دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الهدف. إن قدرة بحر سالتون على جعل الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا من الليثيوم وتقليل الاعتماد على الواردات من الصين هي في الواقع "ضخمة"، كما وصفها الخبراء. ومع استمرار الجهود لتسخير هذا المورد الطبيعي الوفير، يبدو مستقبل النقل الكهربائي وتخزين الطاقة المتجددة واعدًا.