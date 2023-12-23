من المتوقع حدوث انخفاض في الثمانينات في جنوب غرب فلوريدا يوم الأحد

نبذة عامة

من المتوقع أن يجلب يوم الأحد درجات حرارة دافئة في الثمانينيات المنخفضة إلى جنوب غرب فلوريدا. سيبدأ اليوم بمزيج من الشمس والغيوم، مصحوبة برياح جنوبية لطيفة. لكن مع اقتراب المساء، من المتوقع حدوث عواصف متفرقة قبل جبهة باردة. قد تجلب هذه العواصف أمطارًا غزيرة وبرقًا ورياحًا عاصفة. يوم الاثنين، سيصبح الطقس أكثر جفافًا وبرودة، مع درجات حرارة تصل إلى الخمسينيات في الصباح وتكافح للوصول إلى أدنى مستوياتها في السبعينيات بعد الظهر. يُنصح أصحاب القوارب بتوخي الحذر حيث تم إصدار تحذير بشأن القوارب الصغيرة حتى مساء الاثنين. وبينما من المتوقع حدوث إحماء سريع في وقت لاحق من الأسبوع، فإن الجبهة الباردة ستجلب أيضًا زيادة في هطول الأمطار والعواصف بحلول نهاية الأسبوع.

درجات حرارة أكثر دفئًا تليها عواصف متفرقة

وتتوقع لورين كريدلر، خبيرة الأرصاد الجوية في هيئة الطقس، أن يتم الوصول إلى أدنى مستوى للثمانينات في جنوب غرب فلوريدا يوم الأحد. في البداية، سيستقبلنا اليوم بمزيج من الشمس والغيوم. لكن مع تقدم اليوم، من المتوقع أن تتطور عواصف متفرقة تحسباً لإقتراب الجبهة الباردة. يمكن أن تشتد هذه العواصف وتشكل تهديدًا بالرياح العاصفة والبرق والأمطار الغزيرة.

أجواء جافة وباردة يوم الاثنين

مع وصول يوم الاثنين، سيشهد جنوب غرب فلوريدا تحولا في الظروف الجوية. سوف يستقر الهواء الجاف والبارد، مما يؤدي إلى درجات حرارة تصل إلى الخمسينيات في الصباح وتكافح للوصول إلى أدنى مستوياتها في السبعينيات بعد الظهر. يجب أن يكون أصحاب القوارب على دراية بنصائح القوارب الصغيرة المعمول بها حتى مساء الاثنين.

إحماء منتصف الأسبوع وعودة الأمطار والعواصف

ولحسن الحظ، فإن منطقة الضغط المرتفع والتغير في أنماط الرياح ستؤدي إلى إحماء سريع بحلول منتصف الأسبوع. ستعود فترة السبعينيات إلى منتصفها، مما يوفر راحة من درجات الحرارة الباردة. ومع ذلك، فإن المقايضة ستكون زيادة في هطول الأمطار والعواصف مرة أخرى قرب نهاية الأسبوع. على الرغم من أن الجبهة الباردة ستجلب هواء أكثر جفافًا وأقل رطوبة في البداية، إلا أنها ستؤدي أيضًا إلى عودة الظروف الجوية غير المستقرة.