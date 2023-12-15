سكانلان يتفوق على المعارضين ليفوز بالسباق لصالح كاتب مقاطعة كايوجا

ملخص: في سباق تنافسي للغاية لموظف مقاطعة كايوجا، ظهر برايان سكانلان كفائز من خلال التفوق على خصومه وتأمين دعم الحزب الديمقراطي. جمع سكانلان 34,155 دولارًا وأنفق 31,428 دولارًا، مما جعل حملته واحدة من أغلى الحملات في الذاكرة الحديثة. أما خصومه، كريستين ليتل وكريس بيتروس، فقد تأخروا في جمع التبرعات والإنفاق. جمعت Lytle 20,214 دولارًا وأنفقت 20,030 دولارًا، بينما أبلغ بيتروس عن إيصالات بلغ مجموعها 14,214 دولارًا وأنفق 11,955 دولارًا. على الرغم من ترشحه تقليديًا بدعم من حزب المحافظين، إلا أن بيتروس أطلق محاولته بشكل مستقل. وشهد السباق تأييد الديمقراطيين لسكانلان، الذي تقاعد كرجل إطفاء ويمتلك شركة محلية لتأجير خيام الحفلات. وحصل سكانلان على 43% من الأصوات، وجاء ليتل في المركز الثاني بنسبة 29% وبيتروس على 28%. بعد فوزه، بدأ سكانلان العمل على خطة انتقالية مع الكاتبة المنتهية ولايتها سو دواير. ومع ذلك، واجه سكانلان انتكاسة عندما تم تغريمه لمغادرة مكان الحادث. ومن المقرر أن يؤدي اليمين بصفته كاتب المقاطعة الجديد في يناير.

سكانلان يأخذ زمام المبادرة في السباق الباهظ الثمن لموظف المقاطعة

في معركة حامية الوطيس من أجل منصب كاتب مقاطعة كايوجا، برز براين سكانلان باعتباره المنتصر من خلال الاستفادة من موارده المالية ودعم الحزب الديمقراطي. حملته، التي جمعت مبلغًا مذهلاً قدره 34,155 دولارًا، وأنفقت 31,428 دولارًا، تجاوزت حملات خصومه من حيث التمويل. قام المرشح المستقل بريان سكانلان بمسح المقاطعة بلا كلل، وطرق آلاف الأبواب للتواصل مع الناخبين والترويج لترشيحه. ولا شك أن هذا، إلى جانب المزايا المالية الكبيرة التي يتمتع بها، لعب دورًا مهمًا في تأمين فوزه.

أثبت السباق على منصب كاتب مقاطعة كايوجا أنه أحد أغلى الانتخابات المحلية في الذاكرة الحديثة، حيث جمع المرشحون الثلاثة مجتمعين 68,584 دولارًا أمريكيًا وأنفقوا 63,414 دولارًا أمريكيًا. يتحدث هذا التمويل الكبير عن القدرة التنافسية للمسابقة والأهمية التي يوليها كل مرشح لتأمين منصب كاتب المقاطعة.

على الرغم من الاصطفاف التقليدي بين الجمهوريين والمحافظين في الانتخابات، غامر كريس بيتروس، المرشح الجمهوري، بالخروج بشكل مستقل، في حين دعم الديمقراطيون بريان سكانلان، الذي تقاعد من إدارة مكافحة الحرائق في أوبورن ويمتلك شركة CNY Party Tent Rentals. قدم المقعد المفتوح لموظف المقاطعة فرصة للديمقراطيين لتقديم مرشح لأول مرة منذ عام 2003، وقد اغتنموا هذه الفرصة من خلال تأييد سكانلان. يمثل فوزه تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي في مقاطعة كايوجا.

والجدير بالذكر أن سكانلان حصل على 6,549 صوتًا (43٪)، وحصل ليتل على مركز الوصيف بـ 4,522 صوتًا (29٪)، وحصل بيتروس على 4,317 صوتًا (28٪). تُظهر هذه النتائج الانقسام بين ناخبي مقاطعة كايوجا والطبيعة التنافسية للسباق.

بعد نجاحه في ليلة الانتخابات، لم يضيع سكانلان أي وقت واجتمع مع الكاتبة المنتهية ولايتها سو دواير لبدء تطوير خطة انتقالية. ومع ذلك، فقد خرجت جهوده عن مسارها مؤقتًا عندما تم إصدار تذكرة له لمغادرة مكان الحادث بعد اصطدامه بمركبة أخرى في أواسكو. وعلى الرغم من هذه النكسة، لا يزال سكانلان ملتزما بتولي منصب كاتب المقاطعة في يناير.

مع فوز سكانلان، يمكن لمقاطعة كايوجا أن تتوقع تغييرًا في القيادة ونهجًا جديدًا لدور كاتب المقاطعة. ويبقى أن نرى كيف ستشكل براعة سكانلان في الإنفاق وانسجامه مع الحزب الديمقراطي إدارته ومستقبل مقاطعة كايوجا.