خصم يصل إلى 1100 دولار على أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب Alienware Aurora RTX 4090: أطلق العنان لقوة التكنولوجيا المتطورة

يقدم حدث Black Friday Sale من Dell فرصة مثيرة لعشاق الألعاب بخصم يصل إلى 1100 دولار على جهازي كمبيوتر Alienware Aurora R15 المخصص للألعاب، اللذين يتميزان بوحدة معالجة الرسوميات GeForce RTX 4090 المتطورة، ووحدات المعالجة المركزية المتطورة، ومساحة تخزين كبيرة وذاكرة الوصول العشوائي. في حين أن هذه الأسعار قد لا تكون الأقل على الإطلاق بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب المجهزة بـ Alienware RTX 4090، فإن Dell تعوضها من خلال تقديم ترقيات إضافية تجعل السعر البسيط يستحق الاستثمار.

يبلغ سعر التكوين الأقل تكلفة 3099.99 دولارًا ويتميز بمواصفات رائعة. يأتي مزودًا بوحدة المعالجة المركزية AMD Ryzen 9 7950X، ووحدة معالجة الرسومات RTX 4090، وذاكرة الوصول العشوائي DDR-32MHz بسعة 4800 جيجابايت، وقرص NVME SSD بسعة 2 تيرابايت. يعد Ryzen 9 7950X، الذي يتميز بـ 16 نواة و32 خيطًا و80 ميجابايت من إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت، أفضل وحدة معالجة مركزية للأغراض العامة من AMD، حيث يتفوق ليس فقط في الألعاب ولكن أيضًا في مهام مثل العرض ثلاثي الأبعاد وتعدد المهام. يتم الحفاظ على برودة النظام من خلال التبريد السائل عالي المستوى "Cryo-Tech" من Alienware، مما يوفر حل تبريد فعالاً ومتفوقًا.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من الطاقة، يتضمن التكوين الأعلى سعرًا بسعر 3399 دولارًا معالج Intel Core i9-13900KF، وذاكرة وصول عشوائي مذهلة تبلغ 64 جيجابايت، ومحرك أقراص NVMe SSD ضخم بسعة 4 تيرابايت. يعد المعالج i9-13900KF، الذي يتميز بـ 24 نواة و32 خيطًا وذاكرة تخزين مؤقت سعة 36 ميجابايت، واحدًا من أقوى وحدات المعالجة المركزية الاستهلاكية المتوفرة حاليًا. يتضمن هذا التكوين أيضًا سمة بيضاء نقية (Lunar White) لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جمالية معينة.

يأتي كلا التكوينين مزودين بوحدة معالجة الرسومات RTX 4090 القوية، مما يعزز مكانتها كأقوى بطاقة فيديو في السوق. تتفوق وحدة معالجة الرسومات هذه بسهولة على منافسيها، بما في ذلك AMD's Radeon RX 7900 XTX، وتترك بطاقات سلسلة RTX 30 في الغبار. مع أداء أسرع بنسبة تصل إلى 90% من 3080 Ti، يتيح RTX 4090 للمستخدمين الاستمتاع بألعاب 4K تتبع الأشعة بمعدل ثابت 60 + إطارًا في الثانية في أي لعبة متاحة اليوم.

في الختام، توفر تخفيضات الجمعة السوداء من Dell فرصة رائعة للحصول على أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب Alienware Aurora RTX 4090 بأسعار مخفضة. سواء اخترت التكوين الأقل تكلفة أو تفاخرت بالخيار الأعلى سعرًا والمزود بالطاقة الإضافية، فمن المؤكد أن أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب هذه ستوفر لك تجربة لعب لا مثيل لها.

أسئلة وأجوبة

1. هل تستحق أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب Alienware Aurora R15 الاستثمار فيها؟

قطعاً! بفضل المكونات المتطورة، بما في ذلك وحدة معالجة الرسومات RTX 4090 القوية ووحدات المعالجة المركزية المتطورة وسعة التخزين الكبيرة وذاكرة الوصول العشوائي، توفر أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب أداءً استثنائيًا وتستحق الاستثمار لعشاق الألعاب.

2. هل التبريد السائل ضروري لأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب؟

على الرغم من أنه ليس ضروريًا، إلا أن التبريد السائل، مثل تقنية "Cryo-Tech" من Alienware، يوفر أداء تبريد فعالاً ومتفوقًا. فهو يساعد في الحفاظ على درجات الحرارة المثالية أثناء جلسات الألعاب المكثفة، مما يضمن زيادة طول عمر النظام وأدائه.

3. كيف يمكن مقارنة RTX 4090 بوحدات معالجة الرسوميات الأخرى الموجودة في السوق؟

تعتبر بطاقة RTX 4090 أقوى بطاقة فيديو في السوق، حيث تتفوق على منافسيها، مثل AMD's Radeon RX 7900 XTX، وتتجاوز أداء بطاقات سلسلة RTX 30. فهو يسمح بألعاب استثنائية بدقة 4K تتبع الأشعة بمعدل ثابت 60+ إطارًا في الثانية في أي لعبة متاحة اليوم.

4. هل يمكنني توقع ترقيات مستقبلية إلى RTX 4090 في المستقبل القريب؟

بينما تتطور التكنولوجيا باستمرار، فمن غير المرجح أن يتم إصدار بطاقة أفضل من RTX 4090 في المستقبل القريب. يمثل RTX 4090 قمة أداء الألعاب، ويمكن للمستخدمين أن يتوقعوا الاستمتاع بقدراته الاستثنائية لبعض الوقت.

(المصدر: Dell.com)