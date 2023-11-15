استعد للجمعة السوداء مع خصومات مذهلة على منتجات سوني

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أحد العروض المميزة هو سماعة الألعاب Sony Inzone H3، المتوفرة حاليًا بسعر مخفض قدره 54.99 جنيهًا إسترلينيًا على Amazon. كان السعر الأصلي 89.99 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المؤكد أن صفقة الجمعة السوداء المبكرة هذه تستحق النظر فيها.

لا تنخدع بالسعر المنخفض - تتميز سماعة الألعاب Sony Inzone H3 بميزات متميزة توجد عادةً في الطرز الأكثر تكلفة. على سبيل المثال، فهو يوفر دعمًا للصوت المكاني، وهي ميزة أبرزتها PlayStation. وهذا يجعل سماعة الرأس خيارًا ممتازًا لكل من لاعبي PS5 والكمبيوتر الشخصي، لأنها توفر تجربة صوتية غامرة ومتعددة القنوات تضفي الحيوية على الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز سماعة الألعاب Inzone H3 بميكروفون فائق الوضوح معتمد من Discord، مما يضمن جودة عالية لاتصالاتك الصوتية. سواء كنت تتحدث مع زملائك من اللاعبين أو تجري مكالمة، يمكنك الاعتماد على الأداء الموثوق لهذه السماعة. بالإضافة إلى ذلك، بفضل ذراع الميكروفون القابل للطي، يمكنك كتم صوتك بسهولة عندما تحتاج إلى التحدث إلى شخص ما في الغرفة دون إزعاج أصدقائك عبر الإنترنت.

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أسئلة وأجوبة

ما الذي يجعل سماعة الألعاب Sony Inzone H3 مميزة؟

تتميز سماعة الألعاب Sony Inzone H3 بميزاتها المتميزة التي لا توجد عادةً عند هذا السعر. إنه يوفر دعمًا للصوت المكاني، مما يجعله خيارًا ممتازًا للاعبي PS5 والكمبيوتر الشخصي الذين يتوقون إلى تجربة صوت غامرة. الميكروفون أيضًا معتمد من Discord، مما يضمن جودة صوت من الدرجة الأولى.

هل يمكنني كتم صوت الميكروفون الموجود في سماعة الألعاب Inzone H3؟

نعم، يمكنك بسهولة كتم صوت الميكروفون الموجود في سماعة الألعاب Sony Inzone H3. ما عليك سوى قلب ذراع الميكروفون لأعلى، وسينتقل تلقائيًا إلى وضع كتم الصوت، مما يسمح لك بالتحدث إلى شخص ما في الغرفة دون مقاطعة أصدقائك الذين يلعبون.

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