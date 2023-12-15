تقدم شركة Best Buy Canada خصمًا كبيرًا على Pixel Tablet وPixel Watch

ملخص: تُجري Best Buy Canada حاليًا عرضًا ترويجيًا لفترة محدودة على Pixel Tablet وPixel Watch، مما يوفر خصومات كبيرة. ينطبق العرض الترويجي على هواتف Pixel الذكية غير المؤمنة وهو متاح عبر الإنترنت وفي المتجر حتى الخميس 4 يناير.

أعلنت شركة Best Buy Canada عن عرض ترويجي مثير على جهاز Pixel Tablet وPixel Watch المشهورين للغاية. ويتيح العرض الترويجي، المتاح الآن حتى الخميس 4 يناير، للعملاء فرصة رائعة للحصول على هذه الأجهزة بأسعار مخفضة.

يتيح العرض الترويجي Pixel Tablet للعملاء شراء Pixel Tablet بسعر خاص. يعد هذا الجهاز اللوحي، المعروف بتصميمه الأنيق وأدائه المذهل، الاختيار الأفضل بين عشاق الأجهزة. ومع هذا العرض الترويجي، يمكن للعملاء توفير مبالغ كبيرة عند شراء هذا الجهاز الذي لا غنى عنه.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Best Buy خصمًا كبيرًا على Pixel Watch وPixel Watch 2. العملاء الذين يشترون Google Pixel 6A أو Pixel 7 أو Pixel 7 Pro أو Pixel 8 أو Pixel 8 Pro، بالإضافة إلى Pixel Watch في نفس المعاملة، سوف تحصل على خصم قدره 200 دولار من سعر التجزئة للساعة. هذه الصفقة متاحة عبر الإنترنت وفي المتجر، مما يسهل على العملاء الاستفادة من هذا العرض المذهل.

للتأهل للحصول على الخصم، يحتاج العملاء ببساطة إلى إضافة هاتف ذكي Pixel متوافق إلى سلة التسوق الخاصة بهم ثم إضافة Pixel Watch. سيتم تطبيق خصم 200 دولار تلقائيًا على الطلب، مما يسمح للعملاء بالاستمتاع بتوفير كبير على التكنولوجيا المتطورة.

يرجى ملاحظة أن هذا العرض الترويجي متاح أيضًا في المتجر عندما يشتري العملاء أحد الأجهزة المحددة ضمن خطة جديدة أو متجددة لمدة 24 شهرًا مع شركات اتصالات محددة.

لا تفوت هذه العروض الحصرية! توجه إلى موقع Best Buy Canada الإلكتروني أو قم بزيارة أقرب متجر إليك للاستفادة من العروض الترويجية على Pixel Tablet وPixel Watch. وتذكر أن العروض تنتهي يوم الخميس 4 يناير، لذا تصرف بسرعة لتأمين هذه الخصومات المذهلة.

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