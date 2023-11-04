توفر حزمة Xbox Series X Diablo 4 الجديدة توفيرًا ووحدة تحكم إضافية

هل تبحث عن ترقية تجربة الألعاب الخاصة بك؟ لقد غطت تخفيضات الجمعة السوداء المبكرة من Walmart بصفقة لا تقبل المنافسة على حزمة وحدة التحكم Xbox Series X Diablo 4. مقابل 519.00 دولارًا فقط، لن تحصل على وحدة تحكم Xbox Series X القوية فحسب، بل ستحصل أيضًا على وحدة تحكم Xbox Core اللاسلكية الإضافية باللون الأزرق النابض بالحياة. تعتبر هذه الحزمة ذات قيمة ممتازة، حيث توفر لك 40 دولارًا مقارنة بشراء وحدة التحكم ووحدة التحكم بشكل منفصل.

يعد جهاز Xbox Series X قوة حقيقية، فهو قادر على تقديم ألعاب مذهلة بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية. ويتفوق جهازه على جهاز منافسه PS5، مما يجعله الخيار المفضل للعديد من اللاعبين. من خلال التوافق مع الإصدارات السابقة، يمكنك الاستمتاع بألعاب Xbox One المفضلة لديك على وحدة التحكم الجديدة هذه، والعديد من الألعاب تعمل بشكل أفضل على Xbox Series X.

في حين أن جهاز Xbox Series S قد يكون خيارًا أقل تكلفة بسعر 300 دولار، فإن جهاز Xbox Series X يوفر قوة حصانية أكبر لألعاب 4K الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Xbox Series X محرك أقراص يسمح لك بالاستمتاع بأفلام Blu-ray بدقة 4K ووسائط الألعاب الفعلية، وهي ميزة غير موجودة في Series S.

تتضمن الحزمة أيضًا لعبة Diablo 4 المرتقبة. مع إطلاق الموسم الثاني، "Season of Blood"، ليس هناك وقت أفضل للغوص في عالم Diablo 2. بعد الوصول إلى الحد الأقصى للمستوى والحصول على معدات عالية المستوى، يمكن للاعبين أن يتوقعوا الاستمتاع بإضافات المحتوى الجديدة مثل Battle Pass لتوفير ساعات طويلة من الترفيه.

كمكافأة، تتضمن الحزمة عنصر DLC مجاني على شكل درع حصان. وعلى الرغم من كونها تجميلية بحتة، إلا أن هذه اللمسة الإضافية تضيف إلى القيمة الإجمالية للحزمة. أشاد النقاد، مثل IGN، بلعبة Diablo 4 لتجربتها الاستثنائية في اللعب، مما يضمن أن هذه الحزمة تمثل استثمارًا رائعًا لأي متحمس للألعاب.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني لعب ألعاب بدقة 4K على جهاز Xbox Series X؟

ج: نعم، يدعم جهاز Xbox Series X الألعاب بدقة 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، مما يوفر تجربة بصرية مذهلة.

س: كيف يمكن مقارنة جهاز Xbox Series X بجهاز Xbox Series S؟

ج: يعد جهاز Xbox Series X أقوى من جهاز Series S ويوفر ألعابًا حقيقية بدقة 4K، بالإضافة إلى محرك أقراص للوسائط المادية.

س: هل حزمة Diablo 4 تستحق العناء؟

ج: بالتأكيد! مع التوفير في وحدة التحكم ووحدة التحكم الإضافية، بالإضافة إلى لعبة Diablo 4 التي نالت استحسانًا كبيرًا، توفر هذه الحزمة قيمة مذهلة للاعبين.