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احصل على خصم 10 دولارات على إصدار الكمبيوتر الشخصي من Mortal Kombat 1

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
احصل على خصم 10 دولارات على إصدار الكمبيوتر الشخصي من Mortal Kombat 1

يمكنك توفير بعض النقود عند شراء إصدار الكمبيوتر الشخصي من Mortal Kombat 1. ويقدم تجار التجزئة مثل Newegg وGreen Man Gaming خصمًا بقيمة 10 دولارات على الطلبات المسبقة لجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows عبر إصدار Steam من اللعبة.

في Newegg، ما عليك سوى إدخال الرمز PPXDSEP أثناء الخروج لترى تخفيضًا في السعر بنسبة 15%. إذا كنت تفضل التسوق في Green Man Gaming، فلن تحتاج حتى إلى رمز الخصم؛ خصم 10 دولارات متاح بالفعل. علاوة على ذلك، تقدم Green Man Gaming أيضًا خصمًا بنسبة 15% على الإصدار المتميز من اللعبة، والذي يتضمن الوصول المبكر وعناصر التجميل داخل اللعبة والعملة.

لسوء الحظ، لم تؤكد NetherRealm Studios، مطور اللعبة، ما إذا كانت Mortal Kombat 1 ستكون متاحة على Steam Deck عند الإطلاق. ومع ذلك، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه لتشغيل اللعبة، تأكد من أن لديك مساحة تخزين كافية لأنها تتطلب مساحة هائلة تبلغ 100 جيجابايت. وهذا يتماشى مع الاتجاه المتزايد لأحجام تثبيت اللعبة.

لذا، إذا كنت من محبي ألعاب الكمبيوتر ومحبي سلسلة Mortal Kombat، فلا تفوت هذه الخصومات. احصل على نسختك من Mortal Kombat 1 واستعد لتجربة قتال مليئة بالإثارة.

التعاريف:
– الطلب المسبق: تقديم طلب لعنصر ما قبل إصداره رسميًا أو إتاحته للشراء.
– رمز الخصم: رمز يمكن إدخاله أثناء عملية الشراء للحصول على تخفيض السعر.
– مستحضرات التجميل داخل اللعبة: عناصر أو تحسينات افتراضية تعمل على تغيير مظهر الشخصيات أو الكائنات داخل لعبة الفيديو.
– العملة: العملة الافتراضية المستخدمة داخل اللعبة لشراء العناصر أو الترقيات.

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By مامفو بريشيا

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