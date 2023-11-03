Samsung Odyssey Ark: تجربة ألعاب فاخرة

كشفت سامسونج مؤخرًا عن الجيل الثاني من شاشة Odyssey Ark، التي توفر للاعبين تجربة غامرة ومذهلة بصريًا مع شاشة مقاس 55 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 165 هرتز. في حين أن الشاشة تأتي بسعر باهظ يبلغ 3000 دولار، فقد يجد عشاق الألعاب أن الأمر يستحق الاستثمار بسبب ميزاته الاستثنائية.

تتميز Odyssey Ark الجديدة بتصميم خارجي مشابه لسابقتها، لكن التحسينات تكمن ضمن مواصفاتها. لا تزال الشاشة تحتفظ بحجمها 55 بوصة ودقة 4K وانحناء 1000R. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستخدم مصابيح LED صغيرة لإضاءة البلورات السائلة الخلفية، مما يؤدي إلى ألوان نابضة بالحياة وغنية.

إحدى الميزات البارزة هي تضمين وحدة التحكم عن بعد Ark Dial، والتي تتيح للمستخدمين ضبط الإعدادات المختلفة بسهولة دون أي متاعب. تظل الشاشة مصنفة بتقنية HDR10+ مع لمسة نهائية غير لامعة لتقليل الوهج. تستمر ميزة العرض المتعدد في كونها نقطة بيع رئيسية، حيث تمكن المستخدمين من عرض أربعة مصادر منفصلة في وقت واحد، ومحاكاة أربع شاشات مقاس 27.5 بوصة بدقة 1080 بكسل.

إذا بدت الشاشة الضخمة مقاس 55 بوصة بدقة 4K ساحقة، فإن الضغط البسيط على الزر يقلل من وحدات البكسل النشطة، مما يؤدي إلى تقليص الشاشة بشكل فعال إلى شاشة مقاس 27 بوصة دون تعديل الحجم الفعلي.

في حين أن التحديثات قد تبدو ضئيلة، فإن الجيل الثاني من Odyssey Ark يقدم خيارات اتصال محسنة. يتميز الطراز الأصلي بأربعة وصلات HDMI 2.1، بينما يوفر الإصدار المحدث وصلتين HDMI 2.2 ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4. تتيح هذه المرونة المحسنة للمستخدمين توصيل مجموعة واسعة من الأجهزة بالشاشة. علاوة على ذلك، يشتمل الطراز الجديد على مفتاح KVM مدمج، مما يتيح للمستخدمين التحكم في أجهزة متعددة باستخدام لوحة مفاتيح وماوس واحدة.

وفي الختام، توفر شاشة Odyssey Ark من سامسونج للاعبين تجربة لعب استثنائية وغامرة. يستضيف طراز الجيل الثاني تحسينات طفيفة وخيارات اتصال متزايدة مع الاحتفاظ بالميزات الرائعة لسابقه. على الرغم من أن السعر قد يثبط عزيمة بعض المشترين المحتملين، إلا أن أولئك الذين يبحثون عن تجربة ألعاب فاخرة قد يجدون أنها تستحق الاستثمار.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو معدل تحديث شاشة Samsung Odyssey Ark؟

توفر شاشة Samsung Odyssey Ark معدل تحديث أقصى يبلغ 165 هرتز، مما يضمن اللعب السلس والسلس.

2. هل تدعم الشاشة تقنية HDR؟

نعم، الشاشة حاصلة على تصنيف HDR10+، مما يوفر للمستخدمين ألوانًا نابضة بالحياة ونابضة بالحياة لتجربة بصرية محسنة.

3. هل يمكن تعديل الشاشة إلى حجم أصغر؟

نعم، تتميز الشاشة بخيار مناسب لتقليل وحدات البكسل النشطة، مما يؤدي إلى تقليص حجم الشاشة بشكل فعال إلى حجم 27 بوصة.

4. ما هو عدد منافذ الاتصال المتوفرة في شاشة Odyssey Ark؟

يتضمن الإصدار المحدث من الشاشة منفذي HDMI 2.2، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، مما يوفر للمستخدمين مرونة أكبر في توصيل الأجهزة المختلفة.

5. ما هو الغرض من جهاز التحكم عن بعد Ark Dial؟

تسمح وحدة التحكم عن بعد Ark Dial للمستخدمين بضبط الإعدادات بسهولة دون الحاجة إلى التنقل عبر القوائم، مما يضمن تجربة لعب خالية من المتاعب.