الأخبار العاجلة: سلسلة Galaxy S24 من سامسونج ستحتوي على شرائح Qualcomm وExynos

في تطور مثير، تم الكشف عن أن سلسلة Galaxy S24 المرتقبة من سامسونج لن يتم تشغيلها بواسطة شرائح Qualcomm فحسب، بل ستحتوي أيضًا على معالجات Exynos الخاصة بسامسونج. تأتي هذه المعلومات الجديدة من مكالمة جماعية أجريت مؤخرًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm كريستيانو آمون، الذي أكد أنه سيتم إصدار Galaxy S24 قريبًا وأن شركة Qualcomm تتوقع الحصول على حصة أغلبية في سوق الجهاز.

تقليديًا، استخدمت سامسونج شرائح Qualcomm وExynos لهواتفها الذكية الرائدة، مع حصول المناطق المختلفة على متغيرات مختلفة من المعالجات. ومع ذلك، تشير هذه الأخبار الأخيرة إلى أنه سيتم دمج كلا الرقاقتين في طرازي Galaxy S24 وS24+. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يقدم هاتف Galaxy S24 Ultra مجموعة شرائح Qualcomm المتقدمة حصريًا، ولكن في مناطق محددة فقط.

في حين أن هذا قد يبدو وكأنه تغيير كبير، فمن الجدير بالذكر أن الاختلافات الإقليمية في اختيارات المعالج كانت ممارسة شائعة في الإصدارات السابقة من سلسلة Galaxy S. على سبيل المثال، في أمريكا الشمالية، من المحتمل جدًا أن تحتوي جميع الهواتف الذكية من السلسلة S على شرائح Qualcomm، كما كانت العادة في السنوات الأخيرة.

يشاع أن سلسلة Galaxy S24 ستصل إلى السوق في 18 يناير، وهناك شائعات إضافية تشير إلى أن متغير S24 Ultra سيأتي بإطار من التيتانيوم، مما يضيف لمسة من الفخامة إلى الجهاز الرئيسي.

بشكل عام، يشير هذا التطور الأخير إلى التزام سامسونج بتقديم أفضل ما في العالمين لعملائها من خلال الجمع بين قوة معالجات Qualcomm المتقدمة وموثوقية وكفاءة شرائح Exynos الخاصة بها.

الأسئلة المتكررة

1. هل ستحتوي جميع طرازات Galaxy S24 على شرائح Qualcomm وExynos؟

لا، في حين أنه من المتوقع أن يشتمل Galaxy S24 وS24+ على معالجات Qualcomm وExynos، فمن المرجح أن يوفر الإصدار Ultra شرائح Qualcomm حصريًا في مناطق محددة.

2. متى سيتم إصدار سلسلة Galaxy S24؟

وفقًا للشائعات، من المقرر إطلاق سلسلة Galaxy S24 في 18 يناير.

3. ما هي ميزة استخدام شرائح Qualcomm و Exynos معًا؟

ومن خلال دمج معالجات Qualcomm وExynos، تهدف سامسونج إلى الاستفادة من نقاط القوة في كلتا الرقاقتين، مما يوفر أداءً قويًا وفعالاً لمستخدميها.

4. هل ستحصل جميع المناطق على نفس خيارات المعالج لسلسلة Galaxy S24؟

من المحتمل جدًا أن تكون هناك اختلافات إقليمية في خيارات المعالجات، حيث من المتوقع أن تتلقى أمريكا الشمالية نماذج تتميز بشرائح Qualcomm، بينما قد يكون لدى المناطق الأخرى مزيج من خيارات Qualcomm وExynos.

(المصدر: إليك كوريا)