أسعار Samsung T5 Evo Portable SSD: مفاجأة مرحب بها

في حين أن محركات أقراص SSD المحمولة Samsung T5 Evo لم تظهر لأول مرة في السوق الأمريكية، فقد كشف توفر التجزئة مؤخرًا في الصين عن مفاجأة سارة: أسعار أقل بكثير مما كان متوقعًا في الأصل. تم رصد طراز 8 تيرابايت، الذي يحمل مشروع تجديد نظم الإدارة المقترح بقيمة 649 دولارًا، معروضًا للبيع على موقع jd.com الصيني مقابل ما يعادل 500 دولار تقريبًا. هذا التناقض في الأسعار جعلنا نأمل في المزيد من الخيارات الملائمة للمحفظة عندما تصبح محركات أقراص الحالة الصلبة هذه متاحة في الولايات المتحدة.

بعد مقارنة أسعار MSRP وأسعار الصين لسلسلة Samsung T5 Evo، من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار المحولة قد لا تعكس بشكل مباشر ما يمكن أن نتوقعه من توفر التجزئة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فهي توفر معيارًا مفيدًا للمقارنة. بالإضافة إلى ذلك، مع مبيعات الجمعة السوداء المستمرة، من المعقول التكهن بأن الأسعار قد تنخفض بشكل أكبر.

نقطة المقارنة المثيرة للاهتمام هي Samsung 990 Pro 4TB، الذي تم إطلاقه بسعر MSRP بقيمة 354.99 دولارًا. حاليًا، يتوفر SSD هذا على Amazon مقابل 249.99 دولارًا فقط، مما يوضح فجوة كبيرة بين السعر المقترح والسعر الفعلي. نظرًا لهذا الاتجاه، فمن المعقول توقع تخفيض مماثل في سعر Samsung T5 Evo 8TB، مما قد يؤدي إلى خفضه إلى حوالي 445 دولارًا بدلاً من السعر الأولي 650 دولارًا.

من الواضح أن مشروعات تجديد نظم الإدارة المقترحة لسلسلة Samsung T5 Evo غير متزامنة، خاصة عند مقارنتها بمحركات أقراص الحالة الصلبة المحمولة ذات المستوى الأعلى من تشكيلة سامسونج الخاصة. على سبيل المثال، يمكن بالفعل شراء Samsung SSD T7 2TB، الذي يوفر أداءً أسرع، مقابل 135 دولارًا تقريبًا. يعتبر Samsung T65 Shield 7TB المتين الحاصل على تصنيف IP2 أقل تكلفة بحوالي 120 دولارًا، مع سعر طراز 4 تيرابايت بسعر 200 دولار. تتفوق هذه البدائل المجهزة بـ TLC NAND على T5 Evo من حيث السرعة والتفوق العام.

توضح هذه الأمثلة، إلى جانب أمثلة أخرى، أن سامسونج وشركائها في مجال البيع بالتجزئة سوف يكافحون من أجل تبرير فرض أسعار متميزة على المكونات ذات المستوى الأدنى. في حين أن سلسلة T5 Evo تتميز بميزة توفير مساحة تخزين تبلغ 8 تيرابايت في جهاز صغير الحجم ومريح، فإنها ستحتاج إلى إيجاد توازن بين السعر والأداء لجذب المستهلكين.

أسئلة وأجوبة

س: هل يمكننا أن نتوقع أن يتم تسعير محركات أقراص SSD المحمولة Samsung T5 Evo بشكل مماثل في الولايات المتحدة كما هو الحال في الصين؟

ج: إن الأسعار التي لوحظت في الصين لا تشير بالضرورة إلى ما يمكن أن نتوقعه في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فهي توفر نقطة مرجعية لمقارنات الأسعار المحتملة.

س: هل هناك أي عروض أو تخفيضات مستمرة على أقراص SSD المحمولة وتحديداً سلسلة Samsung T5 Evo؟

ج: خلال مبيعات الجمعة السوداء، من الشائع العثور على خصومات على العديد من المنتجات الإلكترونية، بما في ذلك محركات أقراص SSD المحمولة. يجدر بنا أن نترقب أي صفقات قد تؤدي إلى خفض أسعار سلسلة Samsung T5 Evo.

س: ما هي المزايا التي تتمتع بها سلسلة Samsung T5 Evo مقارنة بمحركات أقراص الحالة الصلبة المحمولة الأخرى الموجودة في السوق؟

ج: أهم ميزة في سلسلة Samsung T5 Evo هي سعة التخزين الكبيرة. يوفر الطراز سعة 8 تيرابايت مساحة واسعة في شكل مدمج ومحمول، مما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى إمكانات تخزين واسعة النطاق.